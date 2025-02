Anže Kopitar se je znašel na imenitnem seznamu

V ligi NHL so pripravili glasovanje za 25 najboljših hokejistov zadnjega četrt stoletja. Trenutno navijači v drugi fazi glasovanja izbirajo med skoraj 200 hokejisti (ne glede na pozicijo), ki so najbolj zaznamovali prvih 25 let najmočnejše hokejske lige tega tisočletja. Svoje so že povedali tudi novinarji in uredniki uradne spletne strani lige NHL.com in v izbrano 25-erico uvrstili tudi slovenskega asa Anžeta Kopitarja.