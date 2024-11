Ko so se srečali zadnjič, jim je Kopitar zabil "hat-trick"

V hokejski ligi NHL bodo ponoči po slovenskem času spet na delu Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings. Na domačem ledu v dvorani Crypto.com se bodo pomerili z Buffalo Sabres, moštvom, ki so ga premagali v uvodni tekmi sezone, Kopitar pa je tedaj dosegel vse tri gole za kalifornijsko ekipo.

LA Kings ponoči gostijo Buffalo Sabres. Moštvi sta se v tej sezoni lige NHL že pomerili. 11. oktobra v Buffalu, po "hat-tricku" Anžeta Kopitarja pa so tedaj s 3:1 zmagali kralji. Ti so tudi tokrat favoriti, po 19 odigranih tekmah namreč z desetimi zmagami in devetimi porazi zasedajo četrto mesto na lestvici zahodne konference, medtem ko je Buffalo na 18 tekmah doživel deset porazov in zbral osem zmag ter je šele 14. na vzhodu.

LA Kings in Vegas Golden Knights igrata tudi za prvo mesto v pacifiški diviziji, hokejisti iz Las Vegasa imajo trenutno točko prednosti pred Kopitarjevimi, ponoči pa se bodo ustavili pri Maple Leqafs v Torontu.

Naslednja tekma Kopitarjeve kralje nato čaka v soboto, ko se bodo ob 22. uri po srednjeevropskem času pomerili s Seattle Kraken.

