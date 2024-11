Ovečkin in druščina na vrhu vzhodne konference

Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin, ki lovi rekorderja lige NHL po številu doseženih zadetkov Wayna Gretzkyja, je bil s svojimi Washington Capitals znova na delu vsega 25 ur po zmagi nad Vegas Golden Knights (5:2). Pri tej je Ovečkin zabil tri gole, tokrat pa ob zmagi proti novincu Utahu (6:2) dodal še dva, kar pomeni, da jih je skupno v karieri zbral že 868 in mu jih le še 26 manjka do rekorda kanadske legende, ki je v svoji karieri dosegel 894 golov. Z zmago so se Capitals prebili tudi na vrh vzhoda.

Ovečkin je v zadnji tretjini po trčenju z Jackom McBainom zaradi poškodbe predčasno zapustil ledeno ploskev. Prav njegova gola v prvi in drugi tretjini za vodstvo gostov iz prestolnice s 3:1 in 4:1 sta bila prelomna za razplet tekme v dvorani Delta. Rus se s tem bliža legendarnemu Kanadčanu tudi po številu točk. Skupaj jih je Gretzky dosegel 1487, Ovečkin 1445. Že na 177. tekmi v karieri pa je ruski napadalec dosegel tudi več kot en gol.

Dylan Strome in Brandon Duhaime sta za Washington, ki se je veselil četrte zaporedne zmage na gostovanju, dosegla po gol in podajo, enkrat je zadel Nic Dowd, Charlie Lindgren pa je zbral 24 obramb. Že omenjeni McBain in Nick Bjugstad sta bila strelca za Utah.

Anaheim se je veselil zmage v Dallasu s 4:2, a so se gosti v zadnjem delu pošteno tresli, potem ko so domači znižali zaostanek treh golov na enega. Brett Leason je dosegel gol in dve podaji ter s tem prvič na tekmi tri strelske točke. Vratar Lukaš Dostal je zbral 34 obramb.

Kanadski derbi Montrealu

Sam Montembeault je s 30 obrambami odločil kanadski derbi v katerem je Montreal s 3:0 premagal Edmonton. Zadeli so Brendan Gallagher, Kaiden Guhle in Jake Evans, ki je prav na koncu zadel prazen tekmečev gol, pred tem pa vpisal tudi podajo.

Montreal je slavil v kanadskem derbiju. Foto: Reuters

Colorado je zmagal v Philadelphii s 3:2. Jake Makar je za goste dvakrat zadel v drugem delu, v tretjem je na 3:0 povišal Casey Mittelstadt. Owen Tippett in Tyson Foerster sta v 12. in 14. minuti v vsega 104 sekundah vrnila upanje domačim, Justus Annunen, ki je skupaj zbral 24 obramb, nato pa se ni pustil več presenetiti.

Columbus pa je s 5:1 odpravil Boston in dosegel šele drugo zmago na zadnjih devetih tekmah. Tokratna je bila prepričljiva, tudi z dvema goloma ob igralcu manj na ledu. Detroit je pri zadnjeuvrščeni ekipi prvenstva v San Joseju trikrat povedel, v zadnjem delu pa so domači zmogli preobrat, do zmage pa prišli v podaljšku, ko je zadel Macklin Celebrini.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v četrtek zjutraj po slovenskem času (4.30), ko bodo v dvorani Crypto.com palice prekrižali z Buffalo Sabres.

