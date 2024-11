Obračun dveh ekip, ki sta v dobri formi

V noči na petek bo v hokejski ligi NHL precej pestro, potem ko bo na sporedu deset obračunov. Zanimiva tekma se obeta med Florido Panthers in New Jersey Devils.

Med seboj bosta namreč obračunali ekipi sta na vrhu atlantske in metropolitanske divizije. Devils si bodo prizadevali nadaljevati niz treh zaporednih zmag na gostovanjih, medtem ko bodo Panterji želeli dominirati na domačem ledu. Tekma bo še toliko bolj zanimiva, potem ko so Devils prvo medsebojno tekmo dobili s 4:1. Florida Panthers v zadnjem obdobju kažejo dobre igre in so strelsko zelo dobro razpoloženi, saj na tekmo povprečno dosegajo štiri gole.

