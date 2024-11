Kopitar do dveh asistenc, a poraza, Ovečkinovi v zaključku zapravili zmago

Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju pri Colorado Avalanche izgubili s 4:2, kapetan Anže Kopitar je ob porazu podal pri obeh zadetkih svojega moštva. Kralje so v pacifiški diviziji na prvem mestu prehiteli člani Vegas Golden Knights, ki so slavili tesno zmago pri Anaheim Ducks. Aleksander Ovečkin in Washington Capitals so še pet minut pred koncem rednega dela vodili s 3:1, nato pa je Toronto izsilil podaljšek in z golom Johna Tavaresa v njem postavil piko na i preobratu za zmago.

Kopitarjevi so prvo mesto pacifiške divizije znova prepustili Vegas Golden Knights, ki so po zmagi pri Anaheimu točko pred Kralji, a imajo na računu dve tekmi manj.

V Washingtonu sta se udarila soseda na lestvici, Capitals so pričakali Toronto Maple Leafs, velik del tekme vodili, z asistenco Aleksandra Ovečkina je Aleksej Prostas ob koncu druge tretjine zvišal na 3:1. Tak rezultat je vztrajal vse so 56. minute, ko je William Nylander najprej znižal, v 60. minuti pa je Mitch Marner ob igralcu več izsilil podaljšek. V tem je prispeval podajo, John Tavares pa gol za popoln preobrat in zmago Toronta s 3:4. Ovečkin ostaja pri 863 golih, za rekorderjem Waynom Gretzkyjem zaostaja 31 golov. Washington Capitals je še pet minut pred koncem rednega dela vodil s 3:1, na koncu pa proti Torontu izgubil v podaljšku, s 3:4. Foto: Reuters

Podaljšek je zmagovalca odločil tudi v Pittsburghu, kjer so gledalci glavnino dogajanja, kar se golov tiče, dočakali v drugi tretjini, ko so padli štirje od petih. Detroit je v 26. minuti povedel z 2:0, domači so prek Bryana Rusta dve minuti pozneje izenačili, Anthony Beuavillier pa je v 33. minuti izenačil. Do konca rednega dela se rezultat ni spremenil, sledila je podaljšana igra, v tej pa gol Simona Edvinssona za zmago Detroita z 2:3. Detroit je 11. na vzhodu, Pittsburgh še dve mesti za njim.

Še najbolj zanesljive zmage so se veselili člani Utaha, ki so doma s 4:1 premagali Carolina Hurricanes in ji zadal četrti poraz sezone. Nick Bjugstad je k zmagi prispeval dva gola.

Liga NHL, 13. november:

Lestvica:

Preberite še: