Anže Kopitar in druščina imajo novo nalogo

Los Angeles Kings zasedajo prvo mesto v pacifiški diviziji in očitno je, da so trenutno v zelo dobri formi, saj so zmagali tri od zadnjih štirih tekem. Blestijo predvsem z dobro igro v napadu, zelo dobre igre kaže pa tudi slovenski hokejist Anže Kopitar, ki je bil na zadnjih tekmah eden ključnih mož v ekipi.

Calgary Flames zasedajo 3. mesto in na obračun ne prihajajo z najboljšo popotnico, potem ko so izgubili zadnji dve tekmi. Za morebitno zmago proti razpoloženim kraljem bodo morali predvsem izboljšati svojo učinkovitost in okrepiti obrambo. Glede na trenutno stanje so Los Angeles favoriti, Calgary pa bo poskušal izkoristiti prednost domačega terena.

Liga NHL, 11. november:

Lestvica:

