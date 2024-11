Večer s štirimi tekmami, najboljši na ledu v soboto popoldne

Po prvem mesecu sezone je najboljša ekipa v ligi NHL Winnipeg Jets. Odigrala je 14 tekem in izgubila samo enkrat. Naslednjo tekmo igra v soboto ob 21. uri po srednjeevropskem času. Pred tem bodo v noči na soboto odigrane štiri tekme. Na ledu so tudi Minnesota Wild, ki Jetsom sledijo na drugem mestu zahodne konference. Imajo devet zmag in štiri poraze, njihov nasprotnik ob 4. uri so Anaheim Ducks.

Anže Kopitar in Los Angeles Kings so po 15 odigranih tekmah na četrtem mestu zahodne konference. Zmagali so jih osem in imajo 19 točk, sedem manj od Winnipeg Jets. Kralji so v četrtek z 2:4 izgubili z Vancouver Canucks, naslednjo tekmo pa igrajo v noči na nedeljo, ko bodo doma gostili Columbus Blue Jackets.

Liga NHL, 8. november:

Lestvica: