Chicago v podaljšku strl Minnesoto, Blackwood paral živce hudičem

Nedelja je prinesla tri obračune lige NHL. Hokejisti Chicago Blackhawks so na domačem ledu v podaljšku premagali vroče goste iz Minnesote, ki ostajajo drugo najboljše moštvo na zahodu. New Jersey Devils je doma z nogometnih 0:1 klonil proti San Jose Sharks, pri katerem je s 44 obrambami blestel vratar Mackenzie Blackwood, Anaheim pa je pred domačimi gledalci s 4:2 poglobil krizo Columbus Blue Jackets.

Hokejisti Chicago Blackhawks so na domačem ledu povedli v 17. minuti, ko je zadel Jason Dickinson, in rezultat se ni spremenil vse do 56. minute, ko je Matthew Boldy izenačil in izsilil podaljšek. Tega je po slabih dveh minutah igre v korist domačih odločil Philipp Kurašev. Chicago je na 13. mestu zahoda, Minnesota pa ostaja na drugem mestu zahodne konference in centralne divizije. Za vodilnim Winnipegom zaostaja pet točk.

Vroče je bilo tudi na obračunu med drugim moštvom vzhoda, vodilnim v metropolitantski diviziji New Jersey Devils in San Jose Sharks. Domači so, sploh v drugih dveh tretjinah, prevladovali, a jim nikakor ni uspelo premagati gostujočega vratarja Mackenzieja Blackwooda. Ta je zaustavil vseh 44 strelov na svoj gol in zaklenil vrata za tesno zmago z 1:0. Edini strelec na tekmi za zmago kalifornijske ekipe je bil v 17. minuti Nico Sturm.

Mackenzie Blackwood je bil junak ob zmagi San Jose Sharks, zaustavil je vse strele na svoj gol. Foto: Guliverimage

Anaheim je doma s 4:2 premagal Columbus, ki je ob koncu izenačenje lovil brez vratarja in s šestimi igralci v polju. To so gostitelji izkoristili, Isac Lundestrom je poslal plošček v prazen gol in postavil končni rezultat. Anahiem je končal niz porazov, Columbus pa vknjižil petega zaporednega.

Moštvo Anžeta Kopitarja se bo v lov za deseto zmago podalo danes na gostovanju pri Calgary Flames.

Liga NHL, 10. november:

Lestvica:

Preberite še: