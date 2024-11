Lepa priložnost za Kopitarja in kralje

LA Kings so v petek doživeli sedmi poraz v sezoni, ko so v dvorani Crypto.com izgubili proti Vancouvru z 2:4, pred tem so zanesljivo premagali Nashville in Minnesoto. Na lestvici zahodne konference so trenutno četrti z 19 osvojenimi točkami, z novim parom pa bi spet prehiteli Vegas Golden Knights, ki trenutno vodijo tudi v pacifiški diviziji, odigrali pa so tekmo manj od Kopitarjevih.

Dve tekmi manj je odigral Vancouver, ki z dvema točkama zaostanka kraljem diha za ovratnik, v noči na nedeljo po srednjeevropskem času pa se bo v kanadskem derbiju pomeril z aktualnim podprvakom lige NHL Edmontonom.

Po tekmi s Columbusom LA Kings čaka mini turneja, v torek zjutraj se bodo ustavili pri Flames v Calgaryju, v četrtek še pri Colorado Avalanche v Denverju. Naslednjo domačo tekmo bodo igrali v nedeljo, 17. novembra, ko bodo pričakali Detroit Red Wings.

