Se bo Winnipeg Jets smejalo tudi v New Yorku?

Torek v najmočnejši hokejski ligi na svetu prinaša sedem obračunov. Na delu bodo tudi hokejisti Winnipeg Jets, za katerimi je sanjski začetek sezone. Po 15 tekmah so pri 14 zmagah in le enem porazu. Bodo sijajno serijo nadaljevali tudi pri New York Rangers? Prvaki s Floride gostijo New Jersey Devils, Edmonton Oilers, pri katerih je kapetan Connor McDavid vse bližje velikega mejnika tisoč točk, pa gostijo NY Islanders. Anže Kopitar in soigralci LA Kings se bodo na zmagovito pot poskušali vrniti v noči na četrtek na gostovanju pri Coloradu.