Kopitar in kralji nazaj na zmagovite tirnice?

LA Kings so v zadnjih petih tekmah lige NHL zabeležili le dve zmagi in tri poraze, zadnja dva proti Calgaryju (1:3) in Coloradu (2:4). Po 18 tekmah sezone imajo na računu devet zmag in prav toliko porazov, vseeno pa z 21 točkami zasedajo visoko četrto mesto na zahodu in drugo v pacifiški diviziji. Na obeh lestvicah jim za ovratnik diha Calgary, zato bi svoje navijače osrečili, če bi v noči na nedeljo (2.00) po srednjeevropskem času vknjižili novi dve točki proti eni slabših ekip vzhodne konference.

Naslednja tekma kralje čaka v četrtek zjutraj po slovenskem času, ko bodo na domačem ledu pričakali Buffalo Sabres.

Liga NHL, 16. november:

Lestvica:

