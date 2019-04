St. Louis Blues izkoristili zaključni plošček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL so St. Louis Blues v četrtfinalu zahodne konference proti Winnipeg Jets dosegli še četrto zmago in so se tako uvrstili v naslednji krog končnice. Hokejisti Blues so slavili s 3:2, četrtfinalno serijo pa so dobili s 4:2 v zmagah. Washington Capitals so proti Carolini prišli do vodstva s 3:2 v zmagah, enak dosežek je uspel Dallasu proti Nashville Predators.

Hokejisti St. Louisa so se pred domačimi navijači uvrstili v konferenčni polfinale. V dresu domačih je blestel Jaden Schwartz, ki je dosegel hat-trick in je tako poskrbel za vodstvo St. Louisa s 3:0. Prvi gol je dosegel že po 23 sekundah tekme. Slabih osem minut pred koncem tekme je na 1:3 znižal Dustin Byfuglien, 38 sekund pred koncem pa je končni izid 3:2 postavil Bryan Little.

"Ko plošček ne gre v mrežo, se gol zdi manjši. Ko to premagaš, je lažje. Vsak športnik vam lahko pove, da je najbolj pomembna samozavest," je strelski učinek razložil Schwartz. Connor Hellebuyck je za Jets zbral kar 33 obramb, a to ni bilo dovolj za uspeh. Gostje so v drugi tretjini le enkrat sprožili na gol nasprotnika, s čimer so podrli neslavni rekord končnice v ligi NHL.

Jaden Schwartz je razveselil domače navijače. Foto: Reuters

Dallas in Washington do tretjega uspeha

V naslednjem krogu bo St. Louis igral z boljšim iz dvoboja med Nashvillom in Dallasom. Današnji obračun v mestu country glasbe je dobil Dallas s 5:3 in povedel s 3:2 v zmagah. Prednost bodo Teksačani zdaj skušali izkoristiti na naslednji tekmi pred domačim občinstvom in napredovati med četverico najboljši v konferenci.

Na vzhodu je Washington s 6:0 ponižal Carolino in v zmagah povedel s 3:2. Odločitev je padla v drugi polovici. Najprej je Nicklas Backstrom v 35. minuti z drugim golom na tekmi poskrbel za 2:0, le dve minuti kasneje pa je na 3:0 povišal Brett Conolly. Rom Wilson, Nic Dowd in Aleksej Ovečkin so nato v zadnjem delu poskrbeli za še tri gole v mreži Caroline.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 20. april:

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Vegas Golden Knights : San Jose Sharks 3:2

St. Louis Blues : Winnipeg Jets 4:2

Nashville Predators : Dallas Stars 2:3

Calgary Flames : Colorado Avalanche 1:4 Vzhodna konferenca: Pittsburgh Penguins : New York Islanders 0:4

Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning 4:0

Boston Bruins : Toronto Maple Leafs 2:3

Washington Capitals : Carolina Hurricanes 3:2 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

