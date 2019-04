CSKA Moskva prvič zmagovalka KHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti CSKA Moskve so v finalu kontinentalne hokejske lige KHL premagali Avangard Omsk in prvič v zgodovini kluba osvojili Gagarinov pokal. Zadnjo tekmo finala so dobili po podaljšku s 3:2.