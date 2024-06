Na šesti tekmi finala zahodne konference hokejske lige NHL so hokejisti Edmonton Oilers z 2:1 premagali Dallas Stars, ki je sicer prevladoval, in se po letu 2006 spet uvrstili v veliki finale. V tem jih že čakajo Florida Panthers, ki so v finalu vzhodne konference s 4:2 v zmagah odpravili New York Rangers. Ob zmagi je blestel vratar Stuart Skinner, ki je zaustavil 34 strelov gostov, medtem ko je Edmonton zmogel zgolj deset strelov. Dallas tako svojih hokejistov ne bo spremljal v velikem finalu, bodo pa tam igrali košarkarji z Luko Dončićem na čelu.