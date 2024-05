V severnoameriški hokejski ligi NHL bosta v noči na petek igrala New York Rangers in Florida Panthers, ki se merita v finalu vzhodne konference.

Med New York Rangers in Florida Panthers postaja zelo napeto, potem ko je izid v zmagah 2:2. Na zadnji tekmi so s 3:2 slavili Panterji, dosegli pomembno zmago in izenačili v zmagah. Za napredovanje v finale Stanleyjevega pokala so potrebne štiri zmage.

Obeta se izjemen obračun in po tej tekmi bo znano, kdo si bo priboril zaključni plošček za uvrstitev v veliki finale.

Liga NHL, 30. maj:

Konferenčni finale: Vzhod:

New York Rangers – Florida Panthers /2:2/ Zahod:

Dallas Stars – Edmonton Oilers /2:2/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

