Do letošnjega nabora lige NHL je še mesec dni. Kot nesporna številka ena je na večini lestvic uvrščen 17-letni Kanadčan Macklin Celebrini, na končnem seznamu kandidatov za nabor pa so tudi trije Slovenci. Med tistimi, ki so igrali v Evropi, je na 65. mestu Filip Sitar. Do zdaj je bilo na naboru izbranih šest Slovencev, kot zadnji leta 2017 Jan Drozg, v ligi NHL pa sta zaigrala dva, kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar in Jan Muršak.

V najmočnejši hokejski ligi NHL se stopnjuje vročica v končnici, obe seriji konferenčnega finala (New York Rangers - Florida Panthers, Dallas Stars - Edmonton Oilers) sta izenačeni na 2:2 v zmagah, vse bližje pa je tudi dan, ko bodo moštva izbrala potencialne upe za prihodnost.

Letošnji nabor lige NHL bo potekal 28. in 29. junija v dvorani Sphere v Nevadi, kjer bodo prvi dan izbrani hokejisti prvega kroga, drugi dan pa bodo izbrali še upe v naslednjih šestih krogih nabora. Kot prvi bodo prvič v zgodovini franšize izbirali San Jose Sharks.

Hokejski strokovnjaki, ki že lep čas analizirajo kandidate za najvišja mesta na draftu, v severnoameriškem delu najvišje uvrščajo centralnega napadalca Macklina Celebrinija. Kanadčan je prejšnjo sezono preživel v dresu Bostona v univerzitetni ligi, kjer si je prislužil številne nagrade za svoje predstave. Na 38 tekmah se je podpisal pod 32 golov in prav toliko podaj ter prejel nagrado Hobey Baker Award za najboljšega igralca nacionalne univerzitetne lige. Bil je tudi eden treh najboljših hokejistov kanadske reprezentance do 20 let na zadnjem svetovnem prvenstvu, ki se zanjo sicer ni končalo po željah.

Filip Sitar kandidira, da postane sedmi na NHL draftu izbrani Slovenec. Foto: Reuters

Na končnem seznamu kandidatov za izbor na letošnjem naboru so tudi trije Slovenci. Na lestvici potencialnih izborov se je na 65. mestu med hokejisti, ki so igrali v Evropi, znašel slovenski napadalec Filip Sitar, ki je zadnjih pet let preživel na Švedskem. Zadnjo sezono je v dresu Malmö Redhawks pretežno igral v ligi do 20 let, na desetih tekmah pa bil tudi del članske ekipe elitne lige SHL. Na 48 tekmah U20 je vknjižil 60 točk, soigralce je zaposlil s 43 asistencami. Sitar, ki ima možnost, da se mu prav na 19. rojstni dan uresniči želja, bo v prihodnji sezoni zaigral v študentski ligi za Northern Michigan University.

Med Evropejci je na 122. mestu Nace Langus, ki se je zadnja leta prav tako kalil na Švedskem. Devetnajstletnik je za Oskarshamn večinoma igral v J20 Nationell, na 52 tekmah je dosegel 57 točk (27 golov, 30 asistenc), na treh tekmah zadnje sezone pa okusil tudi člansko SHL.

Na seznamu NHL centralne skavtske lestvice pa najdemo še enega Slovenca, in sicer je med igralci v Severni Ameriki na 106. mestu branilec Jan Goličič. Sedemnajstletni branilec se je po dveh letih v Celovcu preselil čez lužo in zaigral v kanadski mladinski ligi QMJHL. Za njim je 70 tekem klubske sezone v dresu Gatineau Olympiques, na katerih je trikrat zatresel mrežo tekmecev, dodal pa 26 asistenc.

Anžeta Kopitarja so pred skoraj dvema desetletjema na naboru kot 11. izbrali Los Angeles Kings, pri katerih ima vlogo kapetana. Foto: Reuters

Do zdaj izbrana slovenska šesterica

Do zdaj je bilo na naboru lige NHL izbranih šest Slovencev: Edo Terglav (leta 1998 so ga v devetem krogu kot 249. izbrali Buffalo Sabres), Jure Penko (leta 2000 so ga kot 203. izbrali pri Nashville Predators), Marcel Rodman (leta 2001 so ga kot 282. izbrali Boston Bruins), Anže Kopitar (leta 2005 so ga kot 11. izbrali Los Angeles Kings), Jan Muršak (leta 2006 so ga kot 182. izbrali Detroit Red Wings) in Jan Drozg (leta 2017 so ga kot 152. izbrali Pittsburgh Penguins).

V najkakovostnejši hokejski ligi sta zaigrala dva, Kopitar in Muršak.