Slab začetek prvaka in št. 1 po rednem delu lige NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvaki severnoameriške hokejske lige NHL St. Louis Blues ter Boston Bruins, najboljša ekipa rednega dela sezone do koronavirusnega premora, so slabo začeli nadaljevanje prvenstva, ki odloča o nosilcih med najboljšimi štirimi ekipami vsake od konferenc. St. Louis je na zahodu izgubil proti Colorado Avalanche z 1:2, Boston pa so na vzhodu visoko s 4:1 premagali hokejisti Philadelphia Flyers.

Ob tem so potekale tudi tekme za preboj v končnico med ekipami, ki so bile pred koronsko prekinitvijo na mestih od 5 do 12, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Ti dvoboji potekajo na tri zmage. Štirje nosilci se bodo nato pomerili s štirimi ekipami, ki si bodo izborile končnico.

Na vzhodu je Columbus dobil prvi obračun s Torontom z 2:0, na zahodu pa sta do zmag prišli Arizona in Minnesota. Kojoti so tesno, s 4:3 premagali Nashville Predators, Minnesota Wild pa je bila s 3:0 boljša od Vancouver Canucks.