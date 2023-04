Trener kraljev opozarja: Druga tekma je najtežja!

V četrtek zjutraj (ob 4. uri) po slovenskem času se bodo Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings z Oilers v Edmontonu spopadli na drugi tekmi prvega kroga končnice lige NHL. Kralji so prvo tekmo v torek po velikem preobratu, ko so zaostajali že z 0:2 in 1:3 dobili po podaljšku s 4:3, slovenski zvezdnik pa je zablestel s tremi podajami in golom.

Čeprav je kapetan LA Kings Anže Kopitar tudi najboljši strelec moštva, ga v klubu cenijo tudi zaradi vseh neizmerljivih "drobnarij", ki jih opravlja iz dneva v dan že 17 sezon. "Vedno je na pravem mestu, le izjemno redko se zgodi, da ga ni na pravi poziciji," je o tem povedal Hrušičanov soigralec Blake Lizotte. Tudi Kopitarjev najstarejši tovariš pri kraljih, kanadski branilec Drew Doughty, s katerim sta v letih 2012 in 2014 osvojila Stanleyjev pokal, pritrjuje tej ugotovitvi: "Preprosto veš, da bo v vsakem trenutku ravno tam, kjer mora biti. Niti pogovarjati se ni treba z njim, saj že v naprej veš, da bo tam."

"Dober je tako v napadu kot v obrambi in po mojem mnenju spet kandidat za pokal Selke," je o slovenskem soigralcu povedal Phillip Danault. Kopitar je Selkejev pokal, ki ga v ligi NHL podelijo napadalcu z najboljšimi obrambnimi sposobnostmi, prejel v letih 2016 in 2018. "Izjemno bere igro nasprotnika, prestreza podaje in izgleda, kot da vselej ve, kam bo oddrsal igralec nasprotne ekipe," je kapetana pohvalil Alex Iafallo.

Na vse te Kopitarjeve sposobnosti, zaradi katerih je že 17 let eden najboljših hokejistov lige NHL, bodo kralji računali tudi tokrat, ko se bodo v Edmontonu še drugič v letošnji končnici spopadli z Oilers. Ti so jih v "play-offu" izločili lani po sedmih tekmah in tudi takrat so Kalifornijci v serijo vstopili zmagovito. Prvo tekmo so dobili s 4:3, na drugi pa izgubili kar z 0:6, s to razliko, da so imeli lani prednost domačega igrišča oni in se je serija začela v Los Angelesu.

A trener kraljev Todd McLellan opozarja, da bo tudi tokrat nadaljevanje vse prej kot lahko. "Lani smo dobili lekcijo, na katero nismo bili pripravljeni. Ta pa je, da se kakovost hokeja na drugi tekmi končnice dramatično dvigne. Prva tekma je za nami, gledati moramo naprej," je dejal po uvodni zmagi v Kanadi.

Po tej tekmi se serija seli v Los Angeles, kjer se bosta moštvi 22. in 24. aprila pomerili na tretji in četrti tekmi prvega kroga končnice. Zmagovalec te serije se bo v drugem krogu udaril z boljšim iz para Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets. V tej Jets vodijo z 1:0 v zmagah.

Ponoči bodo Boston Bruins doma iskali še drugo zmago proti Florida Panthers, Carolina Hurricanes pa prav tako na domačem ledu drugo proti New York Islanders. V seriji med Dallas Stars in Minnesota Wild vodi zadnja z 1:0, Teksašani bodo poskušali na domačem ledu izenačiti.

Liga NHL, 19. april

Liga NHL, 1. krog končnice: Vzhod

Boston Bruins - Florida Panthers /1:0/

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning /0:1/

Carolina Hurricanes - New York Islanders /1:0/

New Jersey Devils - New York Rangers /0:1/ Zahod

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets /0:1/

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings /0:1/

Colorado Avalanche - Seattle Kraken /0:1/

Dallas Stars - Minnesota Wild /0:1/ // Skupni rezultat v zmagah

