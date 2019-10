Vratar prerojenega Buffala, ki je skočil na vrh, paral živce Kralje

Prvi gol na tekmi je padel že v tretji minuti, ko je prvič zadel Casey Mittelstadt, ki je z asistenco pomagal tudi pri drugem zadetku. Pod tega se je že v šesti minuti podpisal Conor Sheary. Mittelstadt je bil uspešen tudi v 23. minuti ob moštveni premoči na ledu.

Hutton je predstavljal nepremostljivo oviro za hokejiste iz mesta angelov. Poskusili so s kar 47 streli na gol, a so vsi končali zunaj vrat. Tudi poskus slovenskega zvezdnika. To je bil še drugi zaporedni shutout za izkušenega Kanadčana, v ponedeljek je zaustavil vse strele ob zmagi nad Dallasom.

Anže Kopitar in soigralci LA Kings so po sedmih tekmah pri zgolj dveh zmagah in pri dnu zahodne konference, medtem ko je Buffalo z novo zmago postal vodilno moštvo lige. Foto: Getty Images

Pričakoval bi, da se naučiš iz prve napake

"Mislim, da se bomo v napadu že izboljšali, bom me skrbi naš pristop k tekmi. Ista linija je v dveh zaporednih izmenah naredila dve enaki napaki. Pričakoval bi, da se naučiš iz prve," je po porazu dejal trener Kraljev Todd McLellan, trener Buffala Ralph Krueger na drugi strani pa: "V drugi tretjini smo poskušali uiti na 4:0, ekipa se še vedno uči. Smo ekipa, ki se mora še veliko naučiti in jutri nas čaka nov velik dan učenja. Danes pa je bil že začetek odličen (po petih minutah so vodili 2:0, op. a.) in tega so se fantje veselili."

Buffalo z zmago na prvo mesto Buffalo, ki ga vodi povratnik v ligi Ralph Krueger, je povsem prerojen. Na osmih tekmah je vknjižil šest zmag in vpisal 13 od mogočih 16 točk. Klub končnice ni videl že vse od leta 2011, trenutno pa je vodilni v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu. Na drugi strani Los Angeles Kings po sedmih tekmah ostajajo zgolj pri dveh zmagah, kar zadostuje za 12. mesto zahodne konference. Naslednja tekma ga čaka v noči na nedeljo, ko bo gostil Calgary.

Prvi izbor letošnjega NHL nabora Jack Hughes je dočakal prvo NHL točko, njegov New Jersey Devils pa je po šestih zaporednih porazih le prišel do prve zmage. Foto: Reuters

Na treh tekmah odločala loterija, prva točka Hughesa

Ta je danes dosegel najvišjo zmago večera, s 5:1 je odpravil Detroit Red Wings, s 4:0 je Montreal ugnal Mnnesoto, Carey Price ni imel veliko dela, ga je pa opravil z odliko (zaustavil je vseh 17 strelov). Arizona je s 5:2 premagala Nashville, New Jersey Devils pa z istim rezultatom New York Rangers in s tem končal šest tekem dolg niz porazov. Ob zmagi je prvi izbor letošnjega NHL nabora Jack Hughes vknjižil prvo NHL točko (podal je za vodstvo s 3:1).

Bolj tesno je bilo med St. Louis Blues in Vancouver Canucks, slednji je do zmage prišel po kazenskih strelih. Po loteriji se je končala tudi tekma v Vegasu med domačimi zlatimi vitezi in Ottawo. Na koncu so se polnega plena veselili hokejisti iz prestolnice igralništva, ki prihodnjih 20 tekem zaradi dopinškega prekrška ne bodo mogli računati na soigralca Valentina Zykova. Gledalci so kazenske strele spremljali tudi v Bostonu, kjer so gostitelji izgubili s Tampo.



Liga NHL; 17. oktober

Lestvica

