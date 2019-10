Kopitarja in Kralje preganja prekletstvo Taylor Swift?

Del športa je vsekakor tudi vraževerje in navijači hokejskega moštva Los Angeles Kings, pri katerem je kapetan slovenski as Anže Kopitar, so ugotovili, da prekletstvo preganja tudi njihove ljubljence. Krivec, da se že od leta 2015 niso prebili dlje od prvega kroga končnice, naj bi bil plakat, ki obešen pod strop dvorane Staples center slavi rekord pop zvezdnice Taylor Swift.

Swiftova je leta 2015 postala rekorderka po številu razprodanih koncertov v dvorani, v kateri domujejo tudi športna moštva LA Kings, LA Laker, LA Clippers, LA Sparks in drugih, v njeno čast pa so pod stropom dvorane obesili prapor in prav ta naj bi Kraljem prinesel nesrečo.

The @LAKings will cover Taylor Swift's banner at Staples Center for all home games. "The connection to our fans is our highest priority and through our engagement they have made it clear that the banner shouldn’t be part of their Kings game experience." https://t.co/tR04KZRamy — Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 13, 2019

Navijači prvakov lige NHL iz let 2012 in 2014 so zahtevali, da se na domačih tekmah Kraljev, prapor Taylor Swift prekrije, vodstvo moštva pa se je na zahtevo odzvalo. "Dobri odnosi z našimi navijači so ena naših glavnih prioritet in dali so nam vedeti, da plakat ne sme biti del doživetja ob tekmi Kraljev," je na twitterju sporočil eden od funkcionarjev kluba.

Prapor pop pevke so skrili za črno pregrinjalo in na prvi domači tekmi sezone, ko je LA premagal Nashville, je izgledalo, da boj proti prekletstvu deluje, a drugo domačo tekmo, sinoči proti Vegas Golden Knights, so Kralji izgubili.

Za oceno, ali bo s prekrivanjem plakata priljubljene pevke, ki sicer izvira iz zvezne države Tennessee in je po tej pripadnosti navijačica Nashville Predators, je še prezgodaj, povsem mogoče pa je, da se bodo navijači Kraljev morali sprijazniti, da za neuspešnosti njihovega kluba niso krive nadnaravne sile. Ostale športne ekipe, ki domujejo v Staples Centru prekletstva sicer ne odbčutijo.

Taylor Swift pa poje: Ne krivite mene!

