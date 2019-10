Kralje teple kazni, Kopitar verjame, da gredo v pravo smer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kralji Anžeta Kopitarja so pred domačimi navijači z 2:4 izgubili proti Vegasu.

Kralji Anžeta Kopitarja so pred domačimi navijači z 2:4 izgubili proti Vegasu. Foto: Getty Images

Hokejisti Los Angeles Kings so v domači dvorani Staples Center z 2:5 izgubili proti Vegas Golden Knights. Anže Kopitar je za Kralje prispeval podajo ob drugem golu svoje ekipe za 2:4.

Moštvo iz Las Vegasa je že po sedmih minutah vodilo z 2:0. Najprej je v šesti zadel Reilly Smith, minuto in 17 sekund kasneje je povišal Max Pacioretty. V prvi tretjini je znižal Austin Wagner. V drugi tretjini je Paul Stastny zadel dvakrat ob igralcu več. Dustin Brown je v peti minuti tretje tretjine znižal na 2:4, končni izid je 17 sekund kasneje postavil Mark Stone.

Izboljšati igro z igralcem manj

Kralje so pokopale kazni, saj se jim ni uspelo ubraniti niti ob eni igri z igralcem manj. Vegas je tako tri od petih zadetkov dosegel ob številčni prednosti.

"Če pogledamo današnjo tekmo, prav veliko časa za izboljšavo igre z igralcem manj nimamo. Treba jo bo izboljšati takoj. Ob igralcu manj bomo morali biti bolj kompaktni na sredini, od koder preži največ nevarnosti," je Kopitar dal vedeti, da bo čim prej treba zaigrati bolje z igralcem manj.



Slovenski as se je v pogovoru za uradno spletno stran kluba dotaknil tudi novega sistema, ki ga goji trener Todd McLellan. Ta si želi, da bi Kralji igrali agresivnejši hokej. "Nekateri smo isti sistem igrali več kot deset let. Težko se je samo obrniti in že osvojiti novega. Tako v nas še vedno ostaja del starega sistema, a napredujemo v pravo smer. Je pa tako, da se včasih na ledu zalotiš, da razmišljaš, kaj moraš tisti trenutek narediti, namesto da bi igral. V tej sekundi se lahko odločajo stvari, ta sekunda dela razliko med tem, ali nekaj odigraš ali ne. A ponavljam, gremo v pravo smer."

Todd McLellan opozarja na izboljšavo igre z igralcem manj, med katero jim nasprotnik ni pustil dihati. Foto: Reuters

Treba se bo posvečati sistemu

"V igri z igralcem manj nismo naredili veliko sprememb. Nas pa tu čaka še veliko dela. Res slab večer v tem pogledu. Potrebno bo delo, posamezniki bodo morali še trdo delati, treba se bo posvečati sistemu. Pri igri z igralcem manj je kar nekaj dejavnikov. Sodniški meti in priložnost, da plošček pošlješ stran od svojega gola. Tokrat so nas oni povsem spravili pred naš gol, v igro nam ni uspelo poslati niti svežih moči," je o šibkem elementu Kraljev razmišljal kanadski strateg.

Kralji bodo na delu spet v noči na sredo, ko bodo gostili Carolina Hurricanes, ki ji gre odlično. Po šestih tekmah je pri petih zmagah in na vrhu vzhodne konference.

Pittsburgh z visoko zmago

Najvišjo zmago večera je vknjižil Pittsburgh Penguins, ki je za tretji zaporedni par točk s 7:2 odpravil Winnipeg Jets in mu preprečil četrto zaporedno slavje. Prvo ime ob zmagi je bil z dvema zadetkoma in podajo Zach Aston-Reese, po dva zadetka sta dodala še Sam Lafferty in Jake Guentzel.

Uspešni so bili tudi hokejisti San Jose Sharks, ki so po treh uvodnih porazih le našli zmagovito pot. S 3:1 so premagali Calgary Flames.

Liga NHL, 13. oktober

Lestvica

Preberite še: