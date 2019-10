Dopinški prekršek v NHL: Rus sprejel kazen

Krilni napadalec NHL-ovca Vegas Golden Knights Valentin Zykov se zaradi pozitivnega dopinškega testa odpravlja na daljši prisilni počitek. Rusu, ki ne ve, kako se je prepovedana substanca znašla v njegovem telesu, so naložili 20 tekem prepovedi. "Sprejemam kazen in se opravičujem družini, soigralcem, organizaciji in navijačem," ob tem sporoča 24-letnik.

Iz najkakovostnejše hokejske lige na svetu prihaja informacija o pozitivnem dopinškem testu Rusa Valentina Zykova. Katero prepovedano snov so našli v telesu člana Vegas Golden Knights, ni znano, je pa že znana kazen, ki jo bo moral odslužiti 24-letnik. Rus, ki je v novi sezoni na sedmih tekmah prispeval dve podaji, bo izpustil naslednjih 20 srečanj.

Sam je odgovoren za to, kar se znajde v njegovem telesu

"Obvestili so me o kazni. Ne vem, zaradi česa sem oddal pozitiven vzorec na dopinškem testu, a zavedam se, da sem sam odgovoren za to, kar se znajde v mojem telesu. Sprejemam kazen. Opravičujem se družini, soigralcem, organizaciji Golden Knights in navijačem. Med suspenzom bom trdo delal, da bom po vrnitvi lahko čim bolje pomagal svoji ekipi," je dopinški prekršek komentiral Zykov.

Vegas spoštuje odločitev o kazni, nedovoljeni dodatek naj bi jemal že štiri leta

"Liga NHL in Združenje igralcev (NHLPA) sta nas obvestila, da je Valentin kršil pravila. Vso sezono spremljamo prehrano, vnos dodatkov naših športnikov. Valentin je zavestno uporabljal prepovedano snov brez privolitve, priporočila ali vednosti naše ekipe. Spoštujemo odločitev o kazni," pa so se ob tem odzvali pri kolektivu iz Vegasa.

Vodja hokejskih operacij kluba George McPhee je za Las Vegas Sun dejal, da se je Zykov nedovoljenega dodatka posluževal daljše obdobje: "V klubu smo za to izvedeli zadnji, šele včeraj. Dodatek je jemal štiri leta."

Še en član Vegasa, Nate Schmidt, je podobno kazen odslužil na začetku lanske sezone. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je moral zaradi pozitivnega dopinškega vzorca 20 tekem pretekle sezone izpustiti še en član Vegas Golden Knights, Nate Schmidt.

