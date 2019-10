Tako nesrečno odločil zmagovalca, da je od jeze razbil palico #video

V novi sezoni hokejske lige NHL ni več neporaženih moštev. Ko je Pittsburgh, ki se otepa ogromnih težav zaradi odsotnosti številnih poškodovanih zvezdnikov, po podaljšku premagal Colorado (3:2), so gostje zapravili priložnost za izenačitev klubskega rekorda. V sedmi tekmi sezone so doživeli prvi poraz, zmagoviti zadetek pa si bodo ljubitelji hokeja še dolgo zapomnili, saj je Gabriel Landeskog nespretno potisnil plošček v svoj gol, Brandon Tanev pa se je vpisal v zgodovino.

V noči na četrtek je bilo v ligi NHL odigrano šest tekem. Zelo zanimivo je bilo v Pittsburghu. Pingvini so gostili Colorado, ki je nanizal šest zmag in bil še zadnji udeleženec lige NHL s povsem prazno rubriko porazov. Po dvoboju v Pittsburghu se je njegov zmagovalni niz prekinil, z njim vred pa tudi možnost, da bi dosegel nov rekord v zgodovini franšize.

Sezono 1985/86, ko je zdajšnji Colorado Avalanche nastopal še pod imenom Quebec Nordiques in bil nastanjen v Kanadi, je klub odprl s sedmimi zmagami. V tej sezoni se mu je prvič zalomilo v sedmi tekmi, ko je ostal praznih rok po podaljšku. Pingvini so zmagali z 2:1, uspeh pa je bil še toliko slajši, saj trener Mike Sullivan pogreša kar pet od devetih napadalcev. Ima velike težave s poškodbami igralcev. Ponovno so manjkali Jevgenij Malkin, Nick Bjugstad, Bryan Rust, Alex Galchenyuk in Jared McCann, tako da je v napadu tokrat zaigral tudi branilec Juuso Riikola.

''Avtogol'' Gabriela Landeskoga:

Zmagoviti zadetek je pripisan Brandonu Tanovu. Nekdanji as Winnipega je ob koncu četrte minute streljal proti vratom gostov. Plošček je zadel Gabriela Landeskoga in mu povzročil toliko težav, da ga napadalec Colorada ni znal ukrotiti. Šved je bil tik pred lastnimi vrati, povzročil pa je najhujše, kar se mu je lahko primerilo, saj je premagal lastnega vratarja. Pittsburgh je zmagal z 2:1, Landeskog pa je od jeze razbil palico.

Prvi po legendarnem Lemieuxu

Po vodi je splavala priložnost za izenačenje klubskega rekorda ob najboljšem vstopu v sezono, Tanev, ki mu je bil pripisan zadetek, pa je postal prvi hokejist v zgodovini Pittsburgha po legendarnem Mariu Lemieuxu, ki je dosegel zadetek v podaljšku srečanja, a pri tem ni ploščka pospravil v mrežo tekmeca z ''lastnimi rokami''. Prvi zvezdnik Pingvinov Sidney Crosby se je še sedmič zapored v tej sezoni uvrstil na seznam strelcev (oziroma podajalcev). Dosegel je četrti zadetek v tej sezoni, Jake Guentzel jih je dal že pet, vratar Matt Murray pa je ubranil 26 strelov.

Nepozabno slavje Brandona Taneva:

PUT THIS CELLY IN THE HALL OF FAME. pic.twitter.com/ptp0raGwas — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 17, 2019

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v noči na četrtek počivali, gledalci pa so največ zadetkov videli na dvoboju v Edmontonu, kjer so gostitelji s 6:3 premagali Philadelphio. Zanimivo je, da so se na vseh šestih tekmah večera veselile domače ekipe. Columbus je ugnal Dallas s 3:2, Washington je bil boljši od Toronta (4:3), Anaheim od Buffala (5:2), San Jose pa od Caroline (5:2), pri čemer je Evander Kane dosegel tri zadetke …

