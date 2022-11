Nora tekma v Calgaryju, Kopitar zadel, a nekdanji trener Kraljev končal njihov zmagoviti niz

Anže Kopitar in soigralci LA Kings so po štirih zaporednih zmagah s 5:6 izgubili pri Calgaryju, ki ga vodi Darryl Sutter. Kanadčan je leta 2012 in 2014 Kralje popeljal do dveh Stanleyjevih pokalov.

Hokejisti Los Angeles Kings s kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu so pri Calgary Flames izgubili s 5:6 in končali niz štirih zmag. Slovenski as je pri kanadski ekipi, ki jo vodi Darryl Sutter, ki je Kralje leta 2012 in 2014 popeljal do dveh Stanleyjevih pokalov, znižal na 4.6, a s soigralci ostal praznih rok. Kalifornijci ostajajo na drugem mestu zahodne konference in pacifiške divizije, v vodstvu je Vegas.

Gostovanje Anžeta Kopitarja in soigralcev se v dvorani Scotiabank Saddledome ni začelo dobro. Johnny Huberdeau je z 200. golom v NHL že v četrti minuti premagal Jonathana Quicka, ki ni imel najboljšega večera, zaustavil je 23 strelov od 29. A vodstvo domačih ni tajalo dolgo. Dobro minuto zatem je Arthur Kalijev številčno premoč kronal z izenačenjem, v 7,. minuti pa Kralje z drugim zadetkom popeljal v prvo in edino vodstvo na tekmi. Nato pa izjemna druga polovica uvodne tretjine za Calgary. Andrew Mangiapane, Brett Ritchie in nekdanji član kalifornijske ekipe Tyler Toffoli so v razmiku petih minut in pol z goli poskrbeli, da so šli domači na prvi odmor z vodstvom 4:2.

Johnny Huberdeau je z 200. golom v NHL karieri Calgary popeljal v vodstvo že v četrti minuti. Foto: Reuters

Elias Lindholm je v začetku drugega dela ob power-playu zvišal že na 5:2. Kevin Fiala je v 37. minuti znižal na 5:3, a domači se niso dali Adam Ružička je še pred iztekom tretjine zadel za novih +3. Kralji so se pred zadnjimi 20 minutami znašli v neugodnem položaju. Kopitar je s svojim tretjim golom sezone vrnil nekaj upanja z znižanjem na 6:4, Adrian Kempe pa je slabih dve minuti pred iztekom rednega dela z golom za 6:5 poskrbel za napeto končnico, v kateri pa golov ni bilo več, tako da je zmaga ostala doma.

Darryl Sutter je "zaustavil" svoj nekdanji klub, ki je pod njegovim vodstvom pred desetimi leti osvojil prvi Stanleyjev pokal. Foto: Reuters

Calgary, ki ga s trenerske klopi stari znanec LA KIngs Darryl Sutter, je tako končal niz štirih zmag Kraljev. Ti ostajajo na drugem mestu zahoda in pacifiške divizije. V noči na četrtek bodo gostovali pri Edmontonu. Calgary je s tremi tekmami manj osmi na zahodu.

Rus na drugi NHL tekmi zaklenil svoja vrata

V ponedeljek se je končal tudi niz štirih zmag prvakov iz Colorada, ki so doma z 2:3 izgubili s St. Louis Blues. Colorado je sedmi na zahodu, St. Louis pa 14.

Pjotr Kočetkov je v ligi NHL branil drugič in prvič zaklenil svoja vrata. Foto: Guliverimage

Najvišjo zmago večera so vknjižili hokejisti Carolina Hurricanes, pri Chicago Blackhawks so zmagali s 3:0, 23-letni ruski vratar Pjotr Kočetkov je v svojem drugem NHL nastopu vknjižil prvi shutout - zaustavil je vseh 27 strelov domačih. Carolina je četrta na vzhodu.

Še naprej gre rezultatsko dobro NY Islanders, ki so za 11. zmago sezone v gosteh s 4:2 premagali Ottawa Senators. Semjon Varlamov je k zmagi pomagal s 36 obrambami. Otočani so tretji na vzhodu, Senatorji pa so pri dnu lestvice.

Liga NHL, 14. november: Calgary Flames : Los Angeles Kings 6:5

(Anže Kopitar/Kings je na ledu preživel dobrih 19 minut, sprožil tri strele na gol domačih, znižal na 6:4 in bil polovično uspešen pri sodniških metih.) Ottawa Senators : New York Islanders 2:4

Chicago Blackhawks : Carolina Hurricanes 0:3

Colorado Avalanche : St. Louis Blues 2:3

Lestvici:

