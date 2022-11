Kako se bo v revanši na hud poraz z Washingtonom odzvala Tampa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedelja v ligi NHL prinaša šest tekem. Še drugič v nekaj dneh si bosta nasproti stala Tampa Bay Lightning in Washington Capitals, a tokrat na Floridi. Pred dnevi so Ovečkin in druščina doma zmagali s 5:1, kako bo tokrat? Vodilni Boston Bruins bo novo zmago napadel doma proti Vancouvru, Seattle Kraken bo odlično sezono nadaljeval proti Winnipeg Jets.