Razpoloženi Kralji v lovu za četrto zaporedno zmago. Bodo Vegas in Hudiči nadaljevali izjemen niz?

Anže Kopitar in druščina bodo poskušali na zmagoviti poti ostati z zmago nad Detroitom. Foto: Guliverimage

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jim gre odlično, trenutno so drugi v zahodni konferenci, bodo deseto zmago sezone, četrto zaporedno, iskali na domačem ledu. Anže Kopitar in soigralci bodo v Crypto Areni pričakali Detroit Red Wings, ki v Kalifornijo prihaja z dvema zaporednima porazoma po nizu zmag. Dve ekipi bosta poskušali nadaljevati dolg zmagoviti niz. Vegas Golden Knights proti St. Louis Blues napada deseto zaporedno zmago, New Jersey Devils pa proti Arizoni deveto.