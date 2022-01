Florida se je znesla nad Dallasom

Hokejisti Florida Panthers so na domačem ledu s 7:1 odpravili Dallas Stars in se vrnili na prvo mesto lige, Sam Bennett je ob zmagi dosegel hat-trick. Minnesota je doma prav tako dosegla sedem golov, s 7:3 je premagala Anaheim, Colorado pa je zadnje moštvo zahoda Arizona Coyotes strl šele po izvajanju kazenskih strelov.

Ena najboljših ekip te sezone Florida Panthers se je v petek znesla nad Dallas Stars, Gustav Forsling je v začetku četrte minute načel mrežo gostov, v deveti minuti so panterji vodili že z 2:0, strelske vaje pa nadaljevali v drugi tretjini, po kateri je na semaforju pisalo že 6:0. Četrti in peti gol je dosegel Sam Bennett, ki je s hat-trickom v zadnji tretjini postavil končnih 7:1, k zmagi pa dodal še asistenco. Obračun je s štirimi točkami (gol, tri asistence) končal tudi Jonathan Huberdeau, v vratih se je z 29 obrambami izkazal Sergej Bobrovski. Floridski kolektiv se je z zmago znova vrnil na prvo mesto lige, na vrhu vzhodne konference ima enako število točk kot prvak Tampa Bay Lightning.

Mats Zuccarello je ob zmagi Minnesote nad Anaheimom dosegel dva gola. Foto: Guliverimage

Deset zadetkov ob visoki zmagi Minnesote

Pravo goleado so videli tudi gledalci v dvorani Xcel Energy Center v Minnesoti, padlo je deset zadetkov, sedem v gol Anaheim Ducks. Mats Zuccarello je k tretji zaporedni zmagi prispeval dva zadetka in podajo. Za Minnesoto je bila to tretja zaporedna zmaga, trenutno je na petem mestu zahodne konference, štiri točke za Nashvillom in tri za drugim Coloradom, ki je tokrat šele po kazenskih strelih strl odpor zadnje ekipe zahoda Arizona Coyotes. Zmagovalca je odločil Nazem Kadri.

Kralji v nedeljo pri novincu

V noči na nedeljo po slovenskem času bodo znova v akciji člani Los Angeles Kings, Anže Kopitar in soigralci bodo četrto zaporedno zmago iskali pri novincu iz Seattla, ki se je znašel sredi dolgega negativnega niza - za njim je osem zaporednih porazov, trenutno je predzadnji.

Liga NHL, 14. januar: Florida Panthers : Dallas Stars 7:1

Minnesota Wild : Anaheim Ducks 7:3

Colorado Avalanche : Arizona Coyotes 4:3* - po kazenskih strelih Prestavljeno:

Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights

Lestvica:

