Kopitar in kralji pričakujejo Crosbyjeve pingvine

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angele Kings se bodo ponoči v hokejski ligi NHL na domačem ledu pomerili s Pittsburgh Penguins in njihovim kapetanom Sidneyjem Crosbyjem. Kralji lovijo 19. zmago v sezoni, imajo priložnost, da nekoliko pobegnejo San Joseju, ki ga ponoči čaka obračun z New York Rangers.

La Kings in San Jose Sharks imajo enako število točk (41), so pa Kopitarjevi na lestvici pacifiške divizije zahodne konference mesto pred morskimi psi. Če bi ti izgubili proti Rangers, četrti najmočnejši ekipi vzhodne konference, LA pa bi zmagal, bi zasledovalcem malce pobegnili. A tudi kralje čaka težko delo, v goste jim namreč prihajajo Pittsburgh Penguins s kanadskim super zvezdnikom Sidneyjem Crosbyjem. Pingvini so trenutno sedma ekipa vzhoda, kralji pa sedma zahoda. Nazadnje so se pomerili februarja leta 2020, ko so z 2:1 zmagali Kings.

Na sporedu je kar enajst tekem, za zdaj ni informacij, da bi bilo kakšno srečanje prestavljeno, a to se v teh časih lahko hitro spremeni.

Liga NHL, 13. januar: 1:00, Boston Bruins - Philadelphia Flyers 1:00, Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 1:00, Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 1:30, Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 1:30, New York Islanders - New Jersey Devils 2:00, Nashville Predators - Buffalo Sabres 2:00, St. Louis Blues - Seattle Kraken 2:30, Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 3:00, Calgary Flames - Ottawa Senators 4:30, Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 4:30, San Jose Sharks - New York Rangers

