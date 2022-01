Američani v Peking pretežno s študenti. IIHF, MOK in pekinški odbor neprestano v stiku.

Združene države Amerike so imenovale moštvo za olimpijski hokejski turnir v Pekingu naslednji mesec. Ob odsotnosti zvezd iz severnoameriške lige NHL je med 25 igralci na seznamu 15 članov študentske hokejske lige NCAA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V četrtek se je sestal Svet IIHF in odprl tudi temo o olimpijskem hokejskem turnirju in morebitnih težavah, ki bi jih med tem lahko povzročil covid-19.

Liga NHL se je decembra odločila, da na turnir ne bodo potovali igralci njenih moštev, saj morajo ti odigrati tekme, ki so bile prestavljene zaradi pandemije novega koronavirusa. Tako bodo zvezdniki iz najmočnejše lige na svetu že drugič zaporedoma manjkali na olimpijskih igrah.

Namesto zvezdnikov iz NHL bodo številne reprezentance tako svoja moštva morala napolniti iz drugih, pretežno evropskih lig. Tako je bilo tudi pred štirimi leti, ko so si zlato v Pyeongchangu priigrali hokejisti pod rusko zastavo s sestavo večinoma iz lastne hokejske lige KHL.

Moštvo ZDA bo tokrat pretežno sestavljeno iz študentov lige NCAA, medtem ko je bilo pred štirimi leti sestavljeno iz Američanov, ki igrajo po svetu, v nižjih severnoameriških ligah in štirih študentov. Takrat jih je na turnirju s 3:2 senzacionalno premagala Slovenija, ki pa v Pekingu ne bo nastopila.

Edini član ameriškega moštva izpred štirih let, ki se vrača letos, je Brian O'Neill, trenutno tretji po učinku v ruski KHL s 33 podajami. Poleg O'Neilla bo v ekipi še sedem igralcev z izkušnjami iz lige NHL, ki zdaj večinoma igrajo v KHL.

Wukesong Sports Centre bo glavno prizorišče hokejskim olimpijskih bojev v Pekingu. Foto: Guliverimage

Svet IIHF o pandemiji in optimiziranju pogojev na OI

V četrtek se je sestal svet IIHF in pod drobnogled vzel tudi trenutno problematiko covida-19, zaradi katerega odpadajo številne ligaške tekme, pa tudi januarska svetovna prvenstva. Pogovarjali so se tudi o tem, kako bi pandemija lahko vplivala na hokejski olimpijski turnir v Pekingu oziroma na udeležence. Kor pravijo, je IIHF v stalnem stiku z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) in Pekinškim organizacijskim komitejem za zimske olimpijske in paralimpijske igre 2022, da bi optimizirali pogoje za udeležence hokejskih turnirjev.

Ob tem so dejali, da obžalujejo, da najboljših hokejistov na svetu v Pekingu ne bo, a da bodo naredili, vse, da NHL-ovci spet sodelujejo v Italiji leta 2026.