Mok prepričan, da omikron ne bo vplival na ZOI v Pekingu

Potem ko so organizatorji olimpijskih iger v Pekingu danes izrazili zaskrbljenost zaradi naraščanju okužb z omikronom na Kitajskem, se je kmalu za tem oglasil predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Pierre Ducrey in dejal, da nova različica novega koronavirusa ne predstavlja nevarnosti za igre, ki se bodo začele 4. februarja, poroča dpa.

"Ni skrbi, da bi nova različica vplivala na potek iger. Kitajska lahko opravi veliko število testov v zelo kratkem času, v primerjavi z ostalimi državljani udeleženci iger predstavljajo nizek odstotek za testiranje," je dejal direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) za organizacijo olimpijskih iger Pierre Ducrey.

Organizatorji iger za vsakega udeleženca, ki bo vstopil v olimpijsko območje, zahtevajo cepljenje z dvema odmerkoma oziroma strogo tritedensko karanteno.

Vsakdo, ki bo prišel na Kitajsko zaradi olimpijskih iger, bo moral opraviti niz testiranj, vsakodnevno pa se bodo morali testirati prav vsi akreditirani, tako športniki, funkcionarji, novinarji in preostali udeleženci.

Dobre tri tedne pred začetkom iger v Pekingu se na Kitajskem močneje širi število okužb z novim koronavirusom. V sosednjem Tianjinu so v sredo potrdili 137 okužb z novo različico virusa omikron. Oblasti so v milijonski metropoli že napovedale množično testiranje vseh prebivalcev, da zajezijo širitev virusa.

V Tianjinu so v nedeljo potrdili prve okužbe z omikronom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Danes so prvi okužbi potrdili rudi v severnokitajski metropoli Dalian. Gre za dva študenta, ki sta bila pred tem v Tianjinu. Že pred tem so okužbe potrdili tudi v mestu Anyang in tudi v teh primerih je šlo za ljudi, ki so v mesto pripotovali iz Tianjina.

Odgovorne zdravstvene službe pričakujejo potrditev novih primerov. Kitajska je očitno pred novim težkim testom svoje ničelne politike do virusa, ki pomeni ne le množična testiranja, ampak tudi omejitev gibanja za prebivalstvo, stroge izolacije in karantene.