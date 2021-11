Anže Kopitar in druščina v Winnipegu

V hokejski ligi NHL imajo Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings priložnost, da na gostovanju v Winnipegu tamkajšnjim Jets vrnejo za poraz, ki so jim ga ti konec oktobra zadali v Staples Centru. Kanadska ekipa je pred dvema tednoma zmagala s 3:2, to pa je bil tudi zadnji poraz kraljev, ki so odtlej nanizali sedem zmag.