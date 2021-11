Kopitar ob nadaljevanju sanjskega niza z zmagovitim golom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so na gostovanju pri zdesetkanemu Ottawa Senators vknjižili sedmo zaporedno zmago (2:0), kapetan Anže Kopitar je prispeval zmagoviti zadetek, vratar Jonathan Quick pa 55. shutout kariere. Zaustavil je vseh 34 strelov domačih, ki so zaradi protokola, vezanega na covid-19, pogrešali kar devet igralcev. Kralji so zdaj četrti v pacifiški diviziji, za vodilnim Edmontonom zaostajajo le tri točke.