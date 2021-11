Ni počitka za Kralje. Bodo nadaljevali zmagoviti niz?

Hokejisti Los Angeles Kings bodo po ponedeljkovi zmagi pri Toronto Maple Leafs v torek gostovali pri Montreal Canadiens in niz zmag poskušali podaljšati na šest. Kanadsko moštvo je eno najbolj skromnih v ligi, na 13. tekmah je zmagalo le trikrat, kar ga uvršča na zadnje mesto vzhodne konference. Vodilna Florida gostuje pri New Jersey Devils, Edmonton in Anaheim po peto zaporedno zmago v Detroit in Vancouver.