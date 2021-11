Se bo Florida vrnila na vrh?

Devet tekem prinaša četrtek v ligi NHL. Na delu bodo tudi člani Florida Panthers, ki so po razkritju raziskave o spolnem škandalu izpred desetih let v taboru Chicago Blackhawks ostali brez glavnega trenerja Joela Quenevilla. Vloga je začasno pripadla pomočniku Andrewu Brunettu. Panterji so sezono odprli odlično, na devetih tekmah so le enkrat izgubili, od maksimalnih 18 točk jim imajo na računu 17. Ob ugodnem razpletu tekme proti Washingtonu lahko na prvem mestu prehitijo Carolina Hurricanes, ki po devetih obračunih še ne pozna poraza.