Kralji so dosegli tretjo zaporedno zmago, Kopitar tokrat brez točke

Los Angeles Kings so v noči na četrtek premagali St. Louis Blues z izidom 3:2. Tekma se je končala šele po kazenskih strelih.

Anže Kopitar in druščina so na domačem ledu dosegli še tretjo zaporedno zmago. Ta je bila težko prigarana, saj so jo Kralji dobili šele po kazenskih strelih.

Tekmo so bolje začeli gostje, potem ko je v sedmi minuti uvodne tretjine z igralcem več zadel Brayden Schenn. To je bil tudi edini gol v prvi tretjini.

V drugi tretjini smo videli tri gole. V njej so sprva prevladovali LA Kings. V sedmi minuti je za izenačenje poskrbel Arthur Kaliyev, v trinajsti minuti pa je domače igralce v vodstvo popeljal Adrian Kempe (2:1). Devet sekund pred koncem druge tretjine je za izenačenje poskrbel Torey Krug.

V zadnji tretjini ni bilo golov, zato so odločali kazenski streli. Odločilen gol za LA Kings je dosegel Arthur Kaliye.

Anže Kopitar je tokrat ostal brez točke. Hrušičan je na ledu preživel 21 minut, izvajal je tudi kazenski strel, a bil neuspešen.

Na sporedu so bile še tri tekme. Hokejisti Edmonton Oilers so odpravili Nashville Predators s 5:2, ekipa Chicago Blackhawks na domačem ledu ni bila kos hokejistom Carolina Hurricanes (3:4), zasedba Colorado Avalanche pa je po podaljšku doma izgubila proti Columbus Blue Jackets s 4:5.

Liga NHL, 3. november: Chicago Blackhawks : Carolina Hurricanes 3:4

Edmonton Oilers : Nashville Predators 5:2

Colorado Avalanche : Columbus Blue Jackets 4:5

Los Angeles Kings : St. Louis Blues 3:2

(Anže Kopitar je igral dobrih 21 minut)

