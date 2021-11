Gaborik končal bogato kariero: v čast mi je bilo

Devetintridesetletni trikratni udeleženec tekme zvezd v NHL je v sporočilu za javnost zapisal, da je bilo igranje od 18. leta starosti v najboljši ligi na svetu privilegij in čast.

"To je to, konec kariere. V čast mi je bilo, da sem v najboljši ligi na svetu lahko igral od 18. leta.Potovanje je bilo nič manj kot spektakularno in neverjetno. Bilo je nekaj padcev, a sem se vedno pobral. Pri tem se moram zahvaliti družini, zastopniku, soigralcem in trenerjem," je na Twitterju zapisal Gaborik.

Leta 2014 je z LA Kings postal prvak lige NHL. Foto: Guliverimage Ta je v NHL odigral 1035 tekem v 17 sezonah pri Minnesoti Wild, New York Rangers, Columbus Blue Jackets, Los Angeles Kings in Ottawi Senators. V Trenčinu rojeni levokrilni hokejist je v NHL zbral 407 golov in 408 podaj.

Najvišje izbrani Slovak na naboru lige NHL

V NHL je vstopil kot tretji izbor na naboru 2000, kar je najvišje izbrani Slovak v zgodovini. Trikrat je dosegel vsaj 40 golov v sezoni, sedemkrat pa vsaj 30 zadetkov. Najboljšo sezono je imel v 2009/10, ko je v dresu New York Rangers zbral po 42 golov in podaj.

Bil je tudi slovaški reprezentant, igral na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, s Slovaško pa je bil bronast na mladinskem SP 1999 v Winnipegu.