Festival domačih zmag, najbolj napeto je bilo v Chicagu #video

V severnoameriški hokejski ligi NHL so na vseh petih tekmah večera zmagali gostitelji. Še največ dela so imeli Chicago Blackhawks, ki so za šele drugo zmago v sezoni po podaljšku ugnali Nashville Predators z 2:1. Derek King je uspešno prestal prvo tekmo na klopi domačih, ko je Alex DeBrincat zadel po 37 sekundah dodatnega dela igre.

Vancouver Canucks so ugnali Dallas Stars s 6:3. J.T. Miller je dosegel dva gola, Quinn Hughes pa tri podaje ob številčni prednosti igralca več na ledu, Bo Horvat in Elias Pettersson pa sta za drugo zaporedno zmago Vancouvra dodala po gol in dve podaji.

Vrhunci dvoboja v Chicagu:

Canucks so 24. med 32 moštvi v ligi, mesto pred Los Angles Kings Anžeta Kopitarja, ki jih v noči na torek po slovenskem času v Torontu čakajo Maple Leafs.

Hokejisti Detroit Red Wings so premagali Vegas Golden Knights s 5:2, tak je bil tudi izid dvoboja med Minnesoto Wild in gostujočimi New York Islanders, Anaheim Ducks pa so bili boljši od St. Louis Blues s 4:1.

Liga NHL, 7. november: Detroit Red Wings : Vegas Golden Knights 5:2

Chicago Blackhawks : Nashville Predators 2:1*

Anaheim Ducks : St. Louis Blues 4:1

Minnesota Wild : New York Islanders 5:2

Vancouver Canucks : Dallas Stars 6:3 * po podaljšku

Lestvica:

Preberite še: