Panterji s Floride končali izjemni niz Caroline, neporaženih ni več

Derbi večera med najboljšima ekipama lige te sezone Florida Panthers in Carolina Hurricanes je s 5:2 pripadel panterjem, ki so gostom zadali sploh prvi poraz na desetih tekmah, tako da neporaženih ekip v ligi NHL ni več. Moštvo s Floride je glavnino dela opravilo v prvi tretjini, po kateri je vodilo s 4:0.

Slabih 14.000 gledalcev je na Floridi v živo pospremilo obračun moštev, ki jima še nikoli, odkar sodelujeta v najmočnejši hokejski ligi na svetu, ni šlo tako dobro. Florida Panthers so do sobotnega obračuna na desetih tekmah izgubili le enkrat, Carolina Hurricanes na devetih pa nikoli. A že prva tretjina je dala slutiti, da se gostom obeta prvi poraz v sezoni.

Domači so izkoristili že prvi power-play in v tretji minuti prek Anthonyja Duclairja povedli. Še naprej so s pridom izkoriščali izključitve Caroline in v 16. minuti vodili že 4:0, Patric Hornqvist se je podpisal pod tretji zadetek z igralcem več. Tekmeci so v začetku drugega dela hitro zadeli, pozneje pa uspeli znižati na 4:2. Ob koncu so priključek lovili brez vratarja, a je Duclair z drugim zadetkom, tokrat v prazen gol, razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Oba kolektiva imata zdaj na računu en poraz, podobno kot na zahodu Edmonton Oilers.

Naslednji tekmec Kopitarjevih podaljšal zmagoviti niz

Z istim rezultatom je odlično serijo nadaljeval naslednji tekmec Los Angeles Kings Toronto, ki je za peto zaporedno zmago ugnal Boston, John Tavares in Auston Mathhews sta dvakrat zadela, Mitch Marner pa je golu dodal tri asistence. S 5:2 je Vegas zmagal pri Montrealu.

Toronto Maple Leafs so zmagali petič zapored, kapetan Auston Matthews je k zmagi prispeval dva gola. Foto: Guliverimage

Calgary se je po dveh porazih vrnil silovito in s 6:0 odpihnil New York Rangers, Jacob Markstrom je zaustavil vseh 22 poskusov gostov. Svoja vrata je v Winnipegu zaklenil tudiIlja Sorokin (24 obramb), ki se je z NY Islanders veselil zmage z 2:0. Uspešni so bili tudi prvaki s Floride, ki so v Ottawi slavili s 5:3.

Ovečkin in druščina so doma tesni izgubili s Philadelphio. Najbolj vroče je bilo v Pittsburghu, kjer je Minnesota z dvema zadetkoma v zadnjih treh minutah rednega dela (izenačujočega je dosegla dve sekundi pred sireno) izsilila podaljšek, na koncu pa slavila po izvajanju kazenskih strelov. Po kazenskih strelih so zmagali tudi New Jersey Devils, in sicer pri San Jose Sharks. Tekma je šla v podaljšek tudi v Buffalu, poln plen je na koncu pripadel Detroitu.

Do prve zmage sploh so prišli člani Arizone, ki so niz 11 porazov končali proti novincu Seattlu.

Vodstvo Chicago Blackhawks je po skromnem začetku odpustilo trenerja Jeremyja Collitona, trenerske vajeti je prevzel Derek King.

Liga NHL, 6. november: Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning 3:5

Florida Panthers : Carolina Hurricanes 5:2 Buffalo Sabres : Detroit Red Wings 3:4* - podaljšek Columbus Blue Jackets : Colorado Avalanche 4:2 Montreal Canadiens : Vegas Golden Knights 2:5 Pittsburgh Penguins : Minnesota Wild 4:5** - kazenski streli Toronto Maple Leafs : Boston Bruins 5:2 Washington Capitals : Philadelphia Flyers 1:2 Winnipeg Jets : New York Islanders 0:2 Arizona Coyotes : Seattle Kraken 5:4 Calgary Flames : New York Rangers 6:0 San Jose Sharks : New Jersey Devils 2:3

Lestvica:

