Kopitar s Kralji podaljšali zmagoviti niz

Hokejisti Los Angeles Kings so ujeli zmagoviti ritem in na domačem ledu vknjižili četrto zaporedno zmago, tokrat so v podaljšku premagali New Jersey Devils. Kapetan Anže Kopitar je prispeval podajo. Še naprej na zmagovitem valu ostajajo člani Edmonton Oilers. Na deseti tekmi so še devetič zmagali in to potem, ko so proti NY Rangers izgubljali že z 1:4.

Dobrih 16.000 gledalcev je v Staples Centru na prvi zadetek čakalo do 40. minute, ko je že kazalo, da bosta ekipi odšli na odmor z začetnih 0:0, je Adrian Kempe po podajah dolgoletnih članov Dustina Browna in Anžeta Kopitarja zadel za vodstvo z 1:0. A rezultat ni vztrajal dolgo, gostje so v začetku tretje tretjine izenačili.

Kalifornijci so imeli v nadaljevanju kar tri power-playe, prav vse zaradi kazni Damona Seversona, tretjo so vendarle izkoristili, pod tretji NHL gol se je podpisal ruski novinec Arthur Kalijev. Tudi to vodstvo Kopitarjevih ni zdržalo dolgo, pol minutepred iztekom rednega dela so člani New Jersey Devils izenačili in izsilili podaljšek. V tem je še pred minuto igralnega časa za četrto zaporedno zmago domačih zadel Alex Iaffalo.

Naslednja tekma Kralje čaka v ponedeljek v Torontu.

Liga NHL, 5. november: Winnipeg Jets : Chicago Blackhawks 5:1

Edmonton Oilers : New York Rangers 6:5* - podaljšek

Anaheim Ducks : Arizona Coyotes 3:1

Vancouver Canucks : Nashville Predators 2:3

Los Angeles Kings : New Jersey Devils 3:2* - podaljšek

(Kopitar je na ledu preživel 22 minut in pol, sprožil štiri strele, blokiral tri strele,podal za 1:0)

Lestvici:

