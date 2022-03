Kopitarjevim hitro priložnost za poplačilo dolga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se bosta v noči na nedeljo spet spopadli moštvi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in San Jose Sharks. Prav ti so v petek zjutraj po slovenskem času LA premagali po podaljšku s 4:3. Kralji so tako hitro dobili priložnost, da morskim psom vrnejo za poraz.