Jan Drozg se seli: Potrebujem nov začetek

"S prestopom sem zelo zadovoljen. Mislim, da potrebujem nov začetek, neko novo možnost po dokazovanju v drugi NHL organizaciji. Mislim, da je to zelo pozitivno za mene. Do prestopa je prišlo tako, da sem pred dvema mesecema v Pittsburghu izrazil željo po odhodu, saj se mi zdi, da zame tukaj ni bilo nobene prihodnosti. Vodilni ljudje v organizaciji so se menjali, s tem pa je prišlo do spremembe vlog v ekipi, kar meni ni bilo pisano na kožo. Z agentom sva se nato odločila, da je najboljše, da organizacijo zapustim. Pripravljen sem bil prestopiti kamorkoli drugam, kjer bi mi bili pripravljeni ponuditi priložnost v igri. Na koncu se je izkazalo, da je to Detroit. Za mene to pomeni nek nov začetek. Drugo se praktično ni spremenilo. Pogodba ostaja enaka do konca te sezone. Novo je to, da me Detroit zdaj prevzame in da bom igral pod drugo hokejsko organizacijo kot prej. " je za agencijo Proelium dejal 22-letni napadalec, ki se mu pogodba z Detroitom izteče ob koncu sezone. "Več ali manj bi rad šel igrat nekam, kjer je manj zvezdniška ekipa, kot je bila v Pittsburghu, saj v taki ekipi težko dobiš mesto v postavi," pravi slovenski reprezentant. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po sezoni želi v manj zvezdniško ekipo

“Po koncu sezone bomo videli, kaj bo, ker se mi pogodba izteče. Videl bom pa tudi kakšna bo moja vloga v Detroitu. Več ali manj bi rad šel igrat nekam, kjer je manj zvezdniška ekipa, kot je bila v Pittsburghu, saj v taki ekipi težko dobiš mesto v postavi. Želim si iti v čim “slabšo” ekipo, če bo le možnost. Po resnici povem, da še nisem veliko razmišljal, kaj bo po sezoni. Najprej moramo zaključiti to sezono, potem bomo videli kako naprej," še pravi Štajerec, ki novega mesta še ne pozna.

"O Detroitu vem malo oziroma vem neke osnovne stvari. Ekipo Detroita najbolj poznam zaradi Jana Muršaka še iz časa, ko je on igral pri njih. Nikoli še nisem bil v Detroitu, nikoli še nismo s Pittsburghom gostovali tukaj in praktično ne vem nič o mestu ali ekipi. Vse bo na novo in upam, da se bo čim lažje vključiti v to organizacijo. Pogovarjal sem se s trenerjem in športnim direktorjem Detroita takoj po tem, ko je bil narejen prestop med organizacijama."