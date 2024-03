Edmonton se je vrnil na zmagovito pot, Islanders z odlično popotnico h kraljem

V hokejski ligi NHL so imeli Los Angeles Kings prost večer, zato pa sta bili na delu moštvi, ki na lestvici zahodne divizije zasedata mesti tik pred ekipo Anžeta Kopitarja. To sta Edmonton Oilers in Nashville Predators. Prvi so se veselili zmage nad Pittsburghom (4:0), drugi pa so v podaljšku izgubili z Minnesoto. Kralji, ki bodo gostili vroči New York Islanders, ostajajo na mestih, ki vodijo v končnico.

Naftarji so po dveh porazih prišli do zmage, v Pittsburghu, kjer Sidneyju Crosbyju in soigralcem ne gre, so slavili s 4:0, kapetan Connor McDavid jih je v vodstvo popeljal že po prvi minuti tekme. Vodstva niso več izpustili iz rok, Darnell Nurse je z goloma v zadnji tretjini postavil končni rezultat, Calvin Pickard je zaustavil vseh 41 strelov domačih.

Edmonton je zdaj peti v zahodni konferenci, z 81 točkami na 63 tekmah drugi v pacifiški diviziji. Tik za njimi je Nashville Predators, ki je v 58. minuti z golom Ryana O'Reillyja izsilil podaljšek v Minnesoti, v tem pa klonil s 3:4. Za zmago gostiteljev je zadel Matthew Boldy.

Kralji so s 75 točkami na tretjem mestu pacifiške divizije, sicer pa sedmem na zahodu. LA Kings pa naslednja tekma čaka v torek, 12. marca zjutraj po slovenskem asu (3.30), ko bodo na domačem ledu pričakali New York Islanders, osmo ekipo vzhodne konference, ki je za šesto zaporedno zmago s 6:1 odpravila Anaheim Ducks.

New York Islanders na gostovanje h Kraljem prihajajo s popotnico šestih zaporednih zmag. Foto: Guliverimage

S petimi goli so slavili tudi hokejisti Carolina Hurricanes, ki so s 7:2 odpravili Calgary Flames, Sebastian Aho, Andrej Svečnikov in Teuvu Teravainen so prispevali gol in asistenci.

Do zmage s sedmimi goli je prišlo tu najslabše moštvo lige Chicago Blackhawks, s 7:4 je premagalo Arizono. Colin Blackwell je vknjižil hat-trick, Connor Bedard dva gola in asistenco, Seth Jones pa se je podpisal pod štiri asistence.

Liga NHL, 10. marec

Lestvica

