Za Kralje se je začelo odlično, končalo pa s porazom

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s soigralci Los Angeles Kings na domačem ledu z 1:4 izgubil z drugo ekipo zahoda Dallas Stars, ki je v Kaliforniji prišla do pete zaporedne zmage. Sobota je bila sicer uspešna za večino ekip, ki krojijo sam vrh divizij.

Večina gledalcev v Crypto Areni se je razveselila že v 26. sekundi tekme, ko je Kralje v vodstvo popeljal njihov drugi najboljši strelec Kevin Fiala. A Švicar je bil na koncu edini, ki je uspel premagati gostujočega čuvaja mreže Scotta Wedgewooda.

Kalifornijska ekipa je vodstvo držala do 31. minute, ko je Dallas z dvema hitrima goloma v manj kot 20 sekundah (zadela sta Radek Faksa in Jason Robertson) povedel in vodstva ni več izpustil iz rok. V 47. minuti so Teksašani izkoristili igralca več in ušli na 3:1. Kopitarjevi so se v zadnjih minutah poskušali približati in izsiliti podaljšek brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Ameriški veteran Joe Pavelski je plošček poslal v prazen gol in postavil končnih 4:1.

Kopitar (na ledu je preživel dobrih 18 minut, v tem času na gol tekmeca ni sprožil strela, pri sodniških metih je bil 63 % uspešen) in soigralci s 75 točkami ostajajo na mestih, ki vodijo v končnico. Trenutno so sedmi na zahodu, tretji v pacifiški diviziji, nova tekma jih čaka v ponedeljek, ko bodo gostili NY Islanders. Dallas je drugi na zahodu in centralni diviziji.

Drugo moštvo pacifiške divizije Edmonton Oilers je v Buffalu v 15. minuti povedlo z 2:0, na koncu pa po izvajanju kazenskih strelov izgubilo. Kapetan Connor McDavid se ob porazu ni vpisal med strelce ali podajalce, tako da je niz 13 tekem, na katerih je dosegel vsaj točko, končan.

Tik za Kralji je na četrtem mestu Pacifika prav tako s 75 točkami branilec naslova Vegas Golden Knights, ki je na krilih hat-tricka Jonathana Marchessaulta in treh asistenc Jacka Eichla s 5:3 premagal Detroit.

Jonathan Marchessault je ob zmagi branilca naslova Vegasa trikrat zadel. Foto: Reuters

Eno najboljših moštev lige Vancouver Canucks je nadaljevalo zmagoviti niz, za četrto zaporedno zmago je zakurilo petardo in s 5:0 premagalo tretjo ekipo zahoda Winnipeg Jets. Kanadska ekipa je z 91 točkami vodilna na zahodu, drugi je Dallas z 89, sledita Colorado in Winnipeg s 85.

Zmagovita sobota moštev vzhoda

Uspešna sobota je za prvimi šestimi ekipami vzhodne konference. Vodilno moštvo lige Florida Panthers je pred domačimi gledalci s 5:1 odpravilo Calgary Flames, Vladimir Tarašenko je k prepričljivi zmagi prispeval dva gola in asistenco.

Panterji imajo na vrhu vzhoda točko prednosti pred Bostonom, ki je z istim rezultatom premagal Pittsburgh. Pavel Zacha je dvakrat zadel in enkrat podal, David Pastrnak se je podpisal pod 40 gol sezone, Linus Ullmark pa se je izkazal z 38 obrambami.

Tampa Bay Lightning je s kar 7:0 odpravila Philadelphio, Darren Raddysh je ob tem petkrat podal. Foto: Reuters

Zanesljivo so do zmage prišli tudi člani NY Rangers, ki so doma s 4:0 premagali St. Louis Blues, vratar Igor Šesterkin je zaustavil vseh 26 strelov gostov. Uspešno so bili tudi člani Caroline, Toronta in Tampe.

Ta je prišla do najvišje zmage večera, s kar 7:0 se je znesla nad sosedom na lestvici Philadelphia Flyers. Darren Raddysh je k zmagi prispeval kar pet asistenc.

Liga NHL, 9. marec

Lestvica

Preberite še: