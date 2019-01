76.000 gledalcev videlo zmago Bostona, nov udarec za Kralje

Leto 2019 sta v hokejski ligi NHL odprla Chicago Blackhawks in Boston Bruins, ki sta se udarila na tradicionalni prvojanuarski zimski klasiki, ki jo je letos gostil nogometni štadion univerze Notre Dame. Prvi dan novega leta so bili aktivni tudi Anže Kopitar in Los Angeles Kings, ki so se še tretjič v enem tednu udarili s podprvakom Vegas Golden Knights in še drugič izgubili (0:2).

Notre Dame v ameriški zvezdni državi Indiana je bil torej prizorišče novoletne klasike pod milim nebom, Blackhawks in Bruins pa so pred 76,126 ljubitelji hokeja uprizorili dobro bitko. Povedli so Blackhawks v deveti minuti prve tretjine, ko je vratarja Bostona Tuuko Raska premagal Brendan Perlini. V 13. minuti je plošček iz svoje mreže bezal še Cam Ward, ko je za izenačenje poskrbel David Pastrnak.

Z neodločenim izidom se je končala tudi druga tretjina, V 32. minuti tekme je za novo vodstvo Chicaga poskrbel Dominik Kahun, dobrih sedem minut kasneje je izenačil Patrice Bergeron. V zadnji tretjini so prvi zadeli Kosmatinci, v 51. minuti tekme je gol dosegel Sean Kuraly. Blackhawks so poskušali izenačenje uloviti z igralcem več v polju in brez vratarja ter dobili še četrti gol, za zmago Bostona s 4:2 je poskrbel Brad Marchand.

Hokejisti Bostona so dobili še drugo novoletno klasiko (zmagali so že leta 2010), sicer pa so na novega leta dan tretjič igrali pod milim nebom (leta 2016 so izgubili). Za Chicago je bila to četrta prvojanuarska zimska klasika (igrali so že 2009, 2015, 2017), sicer pa šesta tekma na prostem. Na vseh novoletnih so izgubili.

Rekorda v številu gledalcev seveda ni bilo. Tega bosta bržčas še lep čas držala Toronto Maple Leafs in Detroit Red Wings, ki sta se leta 2014 na Michigan Stadium pomerila pred skoraj 105.500 gledalci. Je pa dobrih 76 tisoč gledalcev na štadionu Notre Dame drugi najvišji obisk kakšne od tekem lige NHL.

Naslednjo novoletno zimsko klasiko bo gostil Dallas v Teksasu, potekala bo na štadionu Cotton Bowl, ki na tekmah ameriškega nogometa sprejme skoraj 95 tisoč gledalcev.

Kralji novo leto začeli s porazom

Potem ko so se Los Angeles Kings od starega leta poslovili z zmago nad Coloradom, so v novo skočili z novim porazom. Še tretjič v dobrem tednu dni so palice prekrižali z Vegas Golden Knights, ki mu še drugič niso bili kos.

Anže Kopitar in soigralci so letos začeli s porazom pri Vegasu. Foto: Reuters

Če je bila prva tretjina še kolikor toliko izenačena, pa so v nadaljevanju prevladovali podprvaki. Ti so proti vratom Jacka Campbella, ki je začel prvič po 10. novembru in okrevanju po operaciji kolena, sprožili kar 47 strelov, Kralji so Marca Andrea Fleuryja na drugi strani zaposlili z le 17 streli. Izkušeni čuvaj mreže Vegasa je zaustavil vse strele in vknjižil šesti shutout, izkazal se je tudi Campbell, ki je preprečil višji poraz LA Kings.

Edini, ki ga je uspel premagati, je bil v začetku zadnjega dela Brandon Pirri. Kanadski napadalec je za prvi zadetek na tekmi poskrbel z igralcem več. To je bil njegov šesti zadetek na sedmih tekmah. Kralji so ob koncu izenačenje in podaljšek lovili brez vratarja, a je njihove načrte z zadetkom v prazen gol za končnih 2:0 preprečil Alex Tuch.

Marc-Andre Fleury ni imel veliko dela. Zaustavil je vseh 17 strelov. Na drugi stran se je povratnik po poškodbi Jack Campbell soočil s kar 47 streli. Foto: Reuters

Kopitar, na ledu je preživel dobrih 21 minut, in soigralci po novem porazu ostajajo na predzadnjem mestu zahodne konference, od končnice jih loči devet točk. V noči na petek jih čaka nov težek preizkus, gostili bodo vodilno Tampo. Vegas je s četrto zaporedno zmago z 52 točkami na tretjem mestu zahoda. Enako število točk imata vodilni Winnipeg in drugi Calgary, a imata na računu tudi tekmo manj.

Tudi Saros zaklenil

Zmage brez prejetega zadetka so se veselili tudi hokejisti četrte ekipe zahoda Nashville Predators. S 4:0 so odpravili Philadelphio. Viktor Arvidsson je zadel dvakrat, finski čuvaj mreže Juuse Saros pa je zaustavil vseh 32 strelov na svoja vrata.

