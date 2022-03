Toča golov v Beljaku in zmaga Olimpije, serija se vrača v Tivoli

Hokejisti HK SŽ Olimpija so za podaljšanje sezone v ligi IceHL danes zvečer v Beljaku nujno potrebovali zmago in jo tudi dobili. Ljubljančani so tokrat zmagali z 8:6, Korošci pa zdaj v četrtfinalni seriji na štiri zmage vodijo s 3:2. Šesta tekma bo v nedeljo v Tivoliju.

Ljubljančani so četrtfinalni niz začeli zmago s 6:4 v gosteh, potem so na drugi tekmi doma izgubili tesno s 3:4, na tretji v Beljaku pa s 5:8. Pred tremi dnevi je bil v Ljubljani Beljak boljši s 5:2.

Po porazu na prejšnji tekmi doma so se Ljubljančani tako znašli v težkem položaju, saj niso imeli več popravnega izpita. A vnaprej se niso predali, danes pa so v še eni "divji" tekmi pokazali, da so jih na Koroškem morda prehitro odpisali. Tokrat so zadržali prednost po dveh tretjinah in na koncu slavili, s tem pa odločitev prestavili vsaj še na nedeljo v domači Tivoli.

Foto: Guliverimage

Začetek oziroma prva tretjina je bila izjemno pestra. Gostje so ubrali scenarij, ki so ga že nekajkrat v tej seriji, ter na hitro povedli, potem ko sta svoji priložnosti izkoristila Mark Čepon in Sebastien Piche. A tako hitro, kot so zeleno-beli prišli do vodstva, so ga tudi zapravili. Beljačanom je v manj kot dveh minutah uspelo izenačiti, potem pa so v 17. minuti povedli s 3:2. Vendar pa tokrat beljaški preobrat ni bil znak za preplah, ampak so zmaji naredili še svojega in najprej prek Guillauma Leclerca izenačili, Miha Zajc pa je po 20 minutah poskrbel za vodstvo.

Štirje prejeti goli v prvi tretjini so pomenili, da so pri domačih v vratih naredili menjavo, namesto Alexandra Schmidta je med vratnici zadrsal Tomi Karhunen. A vsaj kratkoročno ni pomagalo, saj so gostje nadaljevali tam, kjer so se ustavili po prvem delu. Za nov hladen tuš je poskrbel Nik Simšič, znižanje Beljaka pa je bilo za domače spet le majhen up, saj je Zajc z drugim zadetkom na tekmi hitro spet poskrbel za +2.

Foto: Guliverimage

Na prejšnji tekmi v Beljaku takšne prednosti gostje niso znali obdržati, danes pa je bilo v 43. minuti po zadetku Gregorja Koblarja na semaforju že 4:7. Še vedno pa ta prednost ni prinesla mirnega finiša tekme.

VSV je namreč v 47. minuti znižal, v 52. pa z igralcem več še šestič premagal Žana Usa. Zadnje minute so tako pomenile pravo ofenzivo proti slovenskemu vratarju, ki pa je ob pomoči obrambe nalete zdržal (na koncu tekme je imel kar 45 obramb). Zadnja minuta brez vratarja domačim tudi ni prinesla uspeha, zato pa so gostje sekundo pred koncem zadeli prazna vrata in potrdili zmago.

Če bodo zeleno-beli v nedeljo izid v zmagah izenačili, bo o polfinalistu odločala zadnja tekma v torek, 22. marca. Beljaško zasedbo pa zmaga na naslednji tekmi že pelje v polfinale.

Foto: Guliverimage