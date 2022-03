Nov poraz Olimpije, Beljačane le še zmaga loči do polfinala

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na četrti četrtfinalni tekmi lige IceHL proti Beljaku lovili izenačenje serije na 2:2 v zmagah (igrajo na štiri zmage), a po novem porazu (2:5) zudaj zaostajajo z 1:3 in v petek že lahko že končajo sezono v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Anže Kuralt si je z madžarsko Albo že priigral polfinale, s 4:0 v zmagah je napredoval tudi Salzburg.

Ljubljanski hokejisti so se po današnji četrti tekmi znašli v položaju, ko si ne smejo več privoščiti nobene napake, če želijo priti prek četrtfinale ovire. Danes so dobro odigrali polovico tekme, uspeh pa sta odnesla slab začetek in preveč napak v obrambi.

Četrtfinalni niz so zeleno-beli začeli dobro in presenetili favorizirane tekmece, druge po rednem delu lige, v gosteh. Sledil je tesen prvi tivolski obračun, ki so ga s 4:3 dobili Korošci, na tretji pred dvema dnevoma v Beljaku pa so zmaji tudi že vodili za dva gola, pa na koncu izgubili s 5:8.

Pred četrto tekmo se je domači strateg Mitja Šivic odločil za menjavo v vratih, prvič je priložnost dobil Paavo Hölsä. V uvodnih minutah so bili domači za odtenek boljši, a brez res nevarnih akcij za Alexandra Schmidta. Tekmeci na drugi strani pa so zadeli iz prve prave priložnosti, ko je številčno prednost izkoristil Scott Kosmachuk že po 16 sekundah.

Domači bi lahko izenačili v 12. minuti, a je najprej poskus Tadeja Čimžarja ubranil Schmidt, iz bližine pa nato Basiten Maia ni znal zbezati ploščka čez golovo črto. Za novo hladno prho pa je nato poskrbel še hiter beljaški protinapad za 0:2.

Fotogalerija s tekme (Grega Valančič/Sportida):

Ko je nato v 23. minuti po slabšem posredovanju domačega vratarja Beljak povedel že s 3:0, se je zdelo, da se domača barka potaplja. A takrat so se domači le zganili, prestavili v višjo prestavo predvsem v obrambi, v napadu pa je bil že minuto pozneje na pravem mestu branilec Mitja Robar in podajo Blaža Tomaževiča izza vrat spremenil v zadetek. Ta je dal krila zmajem, ki so v naslednjih minutah stisnili Beljačane v njihovo tretjino in bili precej nevarnejši, do znižanja za 2:3 pa prišli tudi z nekaj sreče, saj se je plošček ob podaji v napadalno tretjino odbil od enega gostujočih igralcev prav na palico Gregorju Koblarju, ki je bil zanesljiv.

A tega domači niso znali prenesti še v zadnjo tretjino. Začeli so sicer dobro, po prekršku nad Jako Sodjo imeli spet igralca več, zadeli pa niso. Nato pa jih je presekal četrti gol gostov, ki so se po napaki domače ekipe pred vrati dokopali do ploščka in lepe priložnosti meter pred Hölsäjem, kar je izkoristil Renars Krastenbergs za svoj drugi zadetek na tekmi. Zaostanka z dvema ogloma pa domačim ni več uspelo izničiti, ob koncu so po protinapadu gostje dosegli še peti gol in potrdili zmago.

Naslednja tekma bo v petek v Beljaku. Če bodo zmagali domači, bodo že polfinalisti, če pa bodo zeleno-beli izid v zmagah znižali, bo naslednja tekma v nedeljo v Ljubljani, morebitna sedma pa nato 22. marca spet v Beljaku.

Salzburg je izkoristil prvi zaključni plošček za polfinale. Foto: Gepa/RedBull

Salzburg in Alba v polfinale

Prva polfinalista pa sta že znana. Salzburžani so si polfinalno vstopnico priigrali z zmago na gostovanju pri Znojmu (1:0), tudi Alba pa je na Južnem Tirolskem "pometla" (s 4:0 v zmagah) s Pustertalom. Dve podaji je k zmagi s 5:3 prispeval slovenski legionar Anže Kuralt.

Serija med Celovcem in Dunajem se je začela z zmago koroškega moštva, nadaljevala pa z zmagama Dunaja, ta pa si je danes s tretjo zaporedno zmago (3:2) že zagotovil zaključni plošček za polfinale.