Pred hokejisti HK Olimpija Ljubljana je prva domača tekma lige ICE v letu 2025, ob 19.15 bodo gostili Pustertal. Ljubljančani so na lestvici osmi, večerni gostje pa deveti – na računu imajo sedem točk manj, a so odigrali tri tekme manj.

Ljubljansko moštvo bo po štirih obračunih v preteklem tednu, od tega treh zaporednih gostujočih, na katerih je dvakrat zmagalo in enkrat izgubilo, tokrat prvič v 2025 igralo doma. V nedeljo so zmaji v Beljaku zaostajali z 0:4, na koncu pa po preobratu slavili po izvajanju kazenskih strelov (5:4).

Zvečer bodo v Tivoliju gostili Pustertal, s katerim imajo iz lanske sezone neporavnane račune. Južnotirolski kolektiv je Olimpiji v boju za končnico preprečil napredovanje v četrtfinale. To bo že četrti medsebojni dvoboj ekip v tekočem tekmovalnem obdobju. Vselej je bilo tesno, vselej je za gol zmagala Olimpija. Zadnjič konec decembra, ko je dve točki odpeljala po podaljšku. Pred tem je enkrat zmagala po kazenskih strelih, drugič pa z 2:1 po rednem delu tekme.

"Pustertal je dobra ekipa, tekme z njim so bile vedno na ravni končnice." Foto: Domen Jančič "Tekme se vrstijo ena za drugo, fantom smo lahko dali en prost dan v obdobju od ene do druge tekme. Pričakujemo težko tekmo. Pustertal je dobra ekipa, tekme z njim so bile vedno na ravni končnice, spomnimo se tudi lanske serije v boju za končnico. Imajo dobro ekipo, sicer še ne igrajo najboljšega hokeja, kot ga znajo. Zadnja naša tekma je šla v podaljšek, veliko je bilo rezultatskih nihanj. Če bomo pripravljeni, osredotočeni, vzeli dobre stvari, ki smo jih na koncu delali v Beljaku, menim, da bomo na koncu lahko uspešni," je pred večerno tekmo dejal Andrej Tavželj, ki zdaj že več kot dva tedna začasno opravlja vlogo glavnega trenerja.

Miha Beričič pred tekmo s Pustertalom (video: HK Olimpija):

Pri Olimpiji kar nekaj igralcev okreva po poškodbi, nekateri so zadnjo tekmo izpustili zaradi bolezni, preplah pa je po nedeljski tekmi sprožila še izguba zavesti češkega vratarja Lukaša Horaka. Iz kluba so dan pozneje sporočili, da je prestal preglede in da naj ne bi šlo za nič resnejšega.

Pestro na Koroškem

Po večerni tekmi bodo Ljubljančani tudi v petek igrali doma, palice bodo prekrižali s prvakom Salzburgom. Ta bo danes gostil vodilni Fehervar AV19 (Anže Kuralt – poškodba), drugi Bolzano odhaja v Gradec (Rok Tičar). Pestro bo na Koroškem, kjer bo na sporedu koroški derbi med Celovcem (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) in Beljakom, Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) bo niz petih porazov poskušal končati doma proti Dunaju, Asiago pa v derbiju začelja gosti Innsbruck.

ICEHL, 8. januar:

Lestvica:

Preberite še: