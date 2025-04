Hokejisti Olimpije dobili novega tekmeca

V hokejski ligi ICE, kjer nastopa tudi HK Olimpija Ljubljana, bo imel v novi sezoni novega člana. Iz vodstva tekmovanja so namreč sporočili, da bo del elitne druščine postal klub FTC-Telecom Budimpešta, v tekmovanju pa ne bo več nastopal Asiago, ki ni dobil dovolj podpore, tako da bo v prihajajoči sezoni nastopalo 13 klubov iz štirih držav.

Vodstvo ICE Hockey League je odobrilo sprejem FTC-Telecom Budapest z dvotretjinsko večino, vloga novoustanovljenega kluba Asiago 1935 pa ni dosegla zahtevane podpore. FTC-Telecom Budapest se bo tako ligi pridružil kot 13. ekipa za sezono 2025/26 – ob izpolnjevanju vseh obveznosti do 2. maja 2025 – z dvoletno poskusno dobo.

"Budimpešta je vznemirljivo tržišče z velikim potencialom in veseli smo, da je prvič predstavljena na zemljevidu hokejske lige win2day ICE. Derbiji na Madžarskem bodo športni in čustveni vrhunec. Čeprav Asiago še ni prišel v ligo, pa je to še en dokaz, kako privlačna je postala naša liga za nove lokacije," je ob tem dodal predsednik lige Alexander Gruber.

Mednarodna sestava lige za prihajajočo sezono bo torej naslednja: Avstrija (8), Italija (2), Madžarska (2), Slovenija (1).

