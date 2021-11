V Tivoliju derbi, Kuralt opozarja: Olimpija je hitra ekipa, ki rotira in se drži mentalitete

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji krog pred premorom prinaša obračun vodilnih moštev, ki pred začetkom sezone nista kotirali na vrh. Hokejisti presenetljivo vodilnega HK SŽ Olimpija bodo v Tivoliju pričakali madžarski Fehervar, ta ima na drugem mestu tekmo več in štiri točke manj od Ljubljančanov.

Zmaji so v četrtek gostovali v Znojmu, kjer je kazalo, da bodo odnesli vse tri točke, a so domačim dopustili, da so izsilili podaljšek, v njem pa z zadetkom končali pet tekem dolg zmagovit ljubljanski niz. Ekipa Mitje Šivica bi morala v petek gostiti iClinic Bratislava, a je bila tekma zaradi tragedije v slovaškem klubu prestavljena.

"Zagotovo nismo zadovoljni s porazom, a točka je točka, šlo je za zahtevno gostovanje v Znojmu. Izkoristili smo dan premora, se spočili in pripravili na naslednjega tekmeca. Dati bomo morali maksimum, nato pa sledi reprezentančni premor," pravi napadalec Olimpije Tadej Čimžar.

Kuralt: Olimpija je hitra, rotira štiri linije, treba bo biti discipliniran

Ta bo s soigralci na svojem ledu pričakal rojaka Anžeta Kuralta, ki pri gostih igra zelo pomembno vlogo. Gorenjec je z desetimi zadetki tretji najboljši strelec lige, dodal je še sedem asistenc, kar ga uvršča na točkovni vrh Fehervarja. Anže Kuralt je z desetimi zadetki tretji strelec lige. Foto: Guliverimage

"Olimpija je hitra ekipa, rotira štiri linije, tako da pričakujemo težko tekmo. Morali bomo biti bolj disciplinirani v obrambi, ne smemo dopuščati protinapadov in preveč priložnosti za gol. Gre za ekipo, ki veliko drsa in se res drži mentalitete, da je treba igrati ekipno. Za zdaj so zelo uspešni. Mi se moramo osredotočiti nase, na svojo igro. Verjamem, da smo lahko precej boljši, da lahko popravimo napake z zadnje tekme," pa pred prihodom v Tivoli razmišlja 30-letni Slovenec, ki je k petkovi zmagi nad Pustertalom v podaljšku dodal dva zadetka.

To bo sploh prvo medsebojno srečanje Olimpije in Fehervarja v tej sezoni.

Kdo bo podaljšal zmagoviti niz?

Kdo bo podaljšal zmagoviti niz? Foto: Guliverimage Nedelja ob tivolskem derbiju prinaša obračun s slovenskim pridihom. Celovec Roka Tičarja bo gostil Salzburg Aljaža Predana.

Zanimivo bo videti razplet dveh moštev, ki v zadnjem času nizata zmage. Innsbruck bo proti Dunaju lovil osmo zaporedno zmago, oklepniki iz prestolnice pa šesto. Čigavega niza bo konec? Moštvi sta v tej sezoni dvakrat že prekrižali palice, prvič so s 3:0 slavili prestolničarji, drugič tesno Tirolci.

Bolzano bo gostil Beljak.

V spomin na tragedijo slovaškega kluba Vse tekme ta konec tedna se bodo začele z minuto molka v spomin na preminula člana iClinic Bratislave – Borisa Sadeckega in direktorja Dušana Paška. Hokejisti na čeladah nosijo Sadecekijevo desetico.

Gradec strl Dornbirn, Linz pa Pustertal

Graški panterji, ki so v petek visoko odpravili Bolzano, so v soboto s 4:3 premagali Dornbirn, prav četrti gol za domače pa je prispeval slovenski legionar Ken Ograjenšek. Linška črna krila so z 1:0 ugnala Pustertal.

Liga ICEHL, 17. krog Nedelja, 7. november

18.00 HK SŽ Olimpija - Fehervar AV19

EC KAC (Rok Tičar) - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Innsbruck - Vienna Capitals

Bolzano - VSV Beljak Sobota, 6. november

Graz 99ers : Dornbirn 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Ken Ograjenšek (Graz) je zabil gol za vodstvo s 4:2 v 59. minuti tekme, Adisa Alagića ni bilo v kadru Gradca. Steel Wings Linz : Pustertal 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Blaž Gregorc (Linz) je enkrat streljal na vrata Pustertala in si prislužil eno dvominutno kazen. IClinic Bratislava - Orli Znojmo - prestavljeno