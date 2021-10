Olimpija gosti moštvo, ki je zadnje našlo recept, kako premagati zmaje

Ljubljansko moštvo je zadnjič izgubilo pred dvema tednoma, in to prav proti ekipi, ki bo zvečer gostovala v Tivoliju. Zmaji so takrat na gostovanju v Linzu, za katerega igra Blaž Gregorc, klonili po podaljšku, nato pa nanizali štiri zmage, odpravili so Znojmo, Beljak, Dornbirn in Gradec.

Za Olimpijo in Linz bo to tretja medsebojna tekma sezone, na prvi v Ljubljani so s 6:3 zmagali zmaji. Ti bodo ne glede na razplet srečanja ostali vodilna ekipa, saj najbližji zasledovalec Fehervar zaostaja že pet točk.

Olimpijo po večernem domačem obračunu nova tekma v ICEHL čaka šele v četrtek, ko bo gostovala na Češkem. Preostale ekipe bodo s 15. krogom opravile konec tega tedna.

Celovčani gostijo razpoloženi Innsbruck

Celovec Roka Tičarja bo zvečer pričakal Innsbruck, ki bo, tako kot Olimpija, napadel peto zaporedno zmago. Salzburg Aljaža Predana gosti Pustertal, Beljak se bo doma meril z Gradcem (Ken Ograjenšek), Bolzano s Fehervarjem (Anže Kuralt), Dornbirn pa z Bratislavo.

Liga ICEHL, 14. krog Petek, 29. oktober

19.45 HK SŽ Olimpija - Steinbach Wings Linz (Blaž Gregorc)

EC KAC (Rok Tičar) - Innsbruck

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Val Pusteria

VSV Beljak - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Bolzano - Fehervar AV (Anže Kuralt)

Dornbirn - iClinic Bratislava

Vienna Capitals - Orli Znojmo